Tronista di Uomini e Donne sotterrata per i ritocchini estetici e la plastica in faccia | Lo sfogo fiume: “Devo cambiare chirurgo”

Pesanti critiche rivolte alla tronista di Uomini e Donne, che risponde come un fiume in piena con uno sfogo social.

Molti si interrogano sulle conseguenze che generano la fama e la popolarità mediatica: se da una parte il conto in banca cambia notevolmente, dall’altra bisogna essere consci che qualcosa la si perde.

Parliamo della privacy e del fatto di essere sempre sotto bersaglio sui social. Ci saranno tanti followers, ma anche tanti haters, i quali – un po’ per gioco e un po’ per frustrazione – si scaglieranno sempre contro i personaggi famosi, dimenticandosi che dietro a quello schermo ci sono esseri umani, e non robot.

Ovviamente ognuno è libero di vivere la propria vita come meglio crede, ma sicuramente, nel momento in cui si decide di partecipare a show molto importanti come Uomini e Donne, Temptation Island, il Grande Fratello e così via, bisogna essere consci e soprattutto pronti al fatto che la propria vita potrebbe cambiare per sempre.

Lo sa bene la tronista di Uomini e Donne, la quale dopo le critiche sui ritocchini estetici è sbottata sui social, con questo duro sfogo. Ecco che cos’è successo.

La frustrazione dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne

L’ex tronista di Uomini e Donne è attualmente sotto attacco mediatico, con i suoi fan che la difendono ma anche con molti utenti che la criticano. Tutto è iniziato ai tempi in cui partecipò a Temptation Island con il suo ex compagno.

Le critiche social sono iniziate dopo quel momento, e sono proseguite fino al suo arrivo da Maria De Filippi in veste di tronista, in quanto molti avrebbero preferito che scegliesse infine un altro corteggiatore, dimenticando che si parla di amore, non di scegliere un sacchetto di caramelle. Dopo la scelta, i due fidanzati hanno iniziato a vivere la loro nuova vita, sempre sotto attacco, portando il giovane a sfogarsi sui social qualche giorno fa, come riportato da comingsoon.it: “È diventato nauseante. Ma la verità è che non dobbiamo più dimostrare nulla. Lo sappiamo noi cosa viviamo, nel nostro privato, ogni giorno. Nei gesti, nelle parole, nei progetti”. Di chi stiamo parlando?

Lo sfogo della tronista

Sono più innamorati che mai gli ex partecipanti di Uomini e Donne, ovvero Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, e la loro felicità è tangibile in ogni post che pubblicano. Ciò nonostante, è evidente che stanno anche avendo qualche problema con quei commenti acidi che spesso ricevono. Se vi abbiamo riportato nel paragrafo precedente lo sfogo dell’ex corteggiatore, adesso vi riportiamo lo sfogo dell’ex tronista.

Martina infatti, come possiamo leggere su Novella 2000, è stata attaccata, in quanto alcuni haters l’hanno accusata di aver esagerato con i ritocchi estetici. Per tutta risposta, la donna ha risposto: “Ho il naso rifatto. Basta. Io sono sempre la stessa, ragazzi. Mi dicono che ho la plastica in faccia. Dovrei cambiare chirurgo se avessi la plastica in faccia“. Si placheranno le critiche nei loro confronti?