Triangolo bollente per Elodie: la paparazzata in hotel con Iannone e la sexy ballerina conferma il rapporto intimo: “È presissima!”

Come mai si mormora di un triangolo bollente tra Elodie, Iannone e una sexy ballerina? Facciamo chiarezza in merito.

Elodie non ha bisogno di presentazioni, in quanto la sua voce fa cantare l’Italia da anni e i suoi brani fanno da colonna sonora alla vita dei suoi fan, i quali la seguono fin dal suo esordio ad Amici.

Sono molteplici le hit sulle quali i fan mettono “il cuoricino” tra i preferiti, giusto per citarne qualcuno: Euphoria, Bagno a mezzanotte, Tribale, Ciclone e molti altri ancora.

Ovviamente, il popolo del web è interessato sia al suo percorso artistico che alla sua vita privata, soprattutto adesso che c’è chi mette in dubbio la sua storia d’amore con il pilota Andrea Iannone, con il quale sta in pianta stabile da 2 anni.

Oltre a questo, adesso si parla anche di quel triangolo che sta facendo chiacchierare i fan del gossip. Ma cosa sta succedendo davvero?

La ballerina sul palco di Elodie

Dobbiamo iniziare riportandovi una notizia letta su gay.it, dove al centro dell’attenzione c’era Megan Ria, per quanto riguarda l’edizione di Amici che l’ha resa famosa.

Quell’edizione fu vinta da Angelina Mango, ma la ballerina si prese il suo spazio nel mondo dello spettacolo, e nel frattempo inaugurò una storia d’amore con il collega Gianmarco Petrelli, finita poi nel 2024. Ballerina nei vari tour di Elodie, Megan e la collega Franceska Nuredini sarebbero state pizzicate a scambiarsi dei “baci appassionati“ sul palco, come leggiamo nell’articolo. Naturalmente, il popolo del web ha iniziato a interrogarsi sulla vita privata delle ballerine, arrivando poi ai fatti successivi.

I rumors sulla vita privata di Elodie

In seguito a quanto letto, un altro evento sta infuocando i social in merito ad Elodie, Iannone e una sexy ballerina del suo entourage. Ma cosa sarà successo? Come possiamo leggere su Today, l’11 luglio il settimanale Oggi riportava la notizia che Elodie, Andrea Iannone e una ballerina di nome Francesca (il cognome non viene riportato, ma è lecito supporre che si tratti di Nuredini) sarebbero stati visti in un noto ristorante, tutti e tre insieme, ma quello che ha alimentato la fantasia dei più maliziosi è il rumor che i tre sarebbero stati visti rientrare nello stesso albergo.

In seguito, l’esperta del gossip Deianira Marzano ha riportato la segnalazione di una sua informatrice: “Deia questa notizia di 10 gg fa non solo te la confermo, ma ti aggiungo che Francesca è presissima di lei“. Naturalmente ognuno ci ha visto quello che ha voluto da questa storia, ma ricordiamo che nessuno dei diretti interessati ha mai confermato o smentito nulla, quindi prendete tutto con “le pinze”, anche perché una serata tra amici non è un fatto così inusuale, non credete?