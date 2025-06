Tragico epilogo per la tronista di Uomini e Donne, l’ultimo messaggio social: dall’ospedale “Addio, ho deciso di farla finita”

Shock a Uomini e Donne, ecco che cosa ha dichiarato il volto noto con quel messaggio dall’ospedale.

Uomini e Donne è uno di quei programmi non solo molto amati ma anche seguiti da decenni, dove il pubblico si affeziona ai vari protagonisti e ne segue le vicende anche dopo la loro sortita dal dating di Maria De Filippi.

C’è chi trova l’amore grazie allo show, chi si lascia poco dopo e chi semplicemente lo trova infine alla vecchia maniera, lontani dalle telecamere e in circostanze del tutto inaspettate. Ovviamente, in questa cornice romantica ci sono anche le zone d’ombra.

Ci sono infatti personaggi che hanno abbandonato o che sono stati invitati ad uscire da UeD per svariati motivi: dalla frequentazione con altre persone durante la loro partecipazione allo show di Maria, o per iniziative che vanno contro le regole canoniche del dating.

In questo caso particolare la questione è molto delicata, e avrebbe portato il volto noto del programma a commettere un gesto che ha allarmato tutti. Ecco che cosa ha dichiarato dall’ospedale.

Le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne

L’ex tronista protagonista di questa vicenda è Chiara Pompei, la 23enne romana che ha partecipato a Uomini e Donne per qualche puntata, e che ha abbandonato il dating a causa del rapporto movimentato con Riccardo Sparacciari. All’epoca aveva dichiarato: “Vorrei chiarire che io e Riccardo non siamo mai stati fidanzati, quella che c’era tra noi era una relazione fisica e sporadica, come confermato dal fatto che lui stava anche con altre persone…”.

Da quel momento in poi, pare che la ragazza abbia dovuto affrontare diversi momenti difficili, tra cui il rapporto con gli haters – che pare l’abbiano sommersa di negatività – come ha dichiarato lei stessa dall’ospedale: “Non risponderò a nessuno, non cercherò nessuno, le vostre menzogne e cattiverie hanno vinto su una ragazza che ha sacrificato tutto per gli altri. Ora accettate la vostra vittoria, ora accettate che voglio stare sola. Addio…“. Per poi spiegare che avrebbe tentato di togliersi la vita: “Ho deciso di finirla, però mi hanno salvato in tempo. Questa è la morte più dolorosa che ci possa essere“, come possiamo leggere su biccy.it.

Le ultime rivelazioni del fidanzato del volto noto di Uomini e Donne

Come ha rivelato dall’ospedale in cui è attualmente in cura, sono state diverse le motivazioni che l’hanno portata ad avere questo momento di cedimento, tra cui quella dichiarazione rilasciata contro di lei: “Da chi ami, dalla tua famiglia, da chiunque. la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un messaggio che ha ricevuto Riccardo, non so da chi, dove io mi prostituivo nei locali. Queste voci non so da dove siano partite, ma vorrei tutelarmi e soprattutto tutelare l’amore che ho per Riccardo, perché lui non mi crede…”, come possiamo leggere da comingsoon.it.

Sempre nello stesso portale, poco dopo sono arrivate anche le parole del fidanzato, Riccardo Sparacciari, il quale ha rivelato: “Lunedì mattina io e chiara abbiamo avuto un litigio in casa. lei, durante una crisi, ha preso un coltello dalla cucina e si è inflitta due coltellate all’addome…“. E ancora: “L’ho portata con forza al Pronto Soccorso. Se non lo avessi fatto, ora le cose sarebbero andate diversamente. hanno effettuato delle perizie in casa e nell’auto, le indagini sono ancora in corso. Chiara è stata operata e ora si trova in un reparto psichiatrico…“, concludendo poi che, per il momento, secondo lui la soluzione migliore sarebbe quella di non vedersi, in quanto la Pompei: “ha bisogno di tempo, di cura e di ritrovare se stessa. Questa è la verità.”