“Tra i due litiganti, il terzo massaggia il c*lo”: Shaila Gatta di nuovo al centro delle polemiche, l’incontro ravvicinato cambia tutte le carte in tavola

Scena assurda ripresa durante la diretta del Grande Fratello. Shaila Gatta di nuovo al centro dell’attenzione mediatica.

Una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello è sicuramente la ballerina Shaila Gatta. La ragazza è coinvolta in un triangolo amoroso, e la cosa sta appassionando moltissimo i telespettatori italiani. Tuttavia, proprio in queste ore, la ragazza avrebbe detto di no ai due corteggiatori e cambiato le carte in tavola.

L’incontro ravvicinato con il terzo potenziale pretendente non è passato inosservato, e sui social il video è divenuto immediatamente virale.

Il Grande Fratello è uno dei reality più seguiti e apprezzati della nostra nazione. Le vicissitudini dei vari concorrenti sotto ai riflettori sono sempre un intrattenimento pruriginoso per i telespettatori. E nonostante questa edizione sia cominciata solo da qualche settimana, ha già fatto chiacchierare moltissimo di sé. Tra i protagonisti indiscussi non possiamo non citare Jessica, le tre di Non è la Rai, Lorenzo, Shaila e Helena.

Ognuno di questi concorrenti ha già creato dinamiche interessanti, commentate poi attivamente sui social dai vari utenti.

Il triangolo amoroso di Shaila Gatta

Durante queste settimane, ad aver appassionato particolarmente i telespettatori è stato il triangolo amoroso tra Shaila, Lorenzo e Javier. Dopo aver mostrato un iniziale interesse per l’argentino, la ragazza ha pian piano cominciato ad essere dubbiosa, e la cosa è diventata mano a mano sempre più evidente. Mentre lui la cercava anche di notte, posizionandosi di fianco a lei per dormire, la ballerina sembrava invece con la testa altrove e piuttosto infastidita dalla sua vicinanza. Questo perché il suo particolare rapporto con Lorenzo è sempre apparso ambiguo, e qualcuno ha ipotizzato che, anziché essere semplicemente amici, i due si piacciano alla follia.

In queste ore però la ragazza avrebbe condiviso un momento “intimo” con un altro concorrente: Tommaso.

La mano che scivola giù

Le telecamere della casa più spiata d’Italia hanno ripreso una scena veramente assurda: Shaila con la testa china sulle gambe di Tommaso, e il ragazzo intento a massaggiarle il lato B da sopra le coperte. Non appena però la ballerina si accorge della cosa, sposta la mano del ragazzo e la mette più in alto. Inutile dire che le immagini sono diventate subito virali sui social, e qualcuno ha scritto: “Tra i due litiganti il terzo massaggia il c*lo”.

Qualcuno ha poi criticato questo comportamento di Tommaso, accusandolo di essere stato un po’ troppo espansivo: “Sto ragazzetto macinato grosso non mi piace per nulla, irritante, credo sia il primo della lista che butterei fuori casa, non si mette in gioco nemmeno un po’. Odioso”. Voi che ne pensate?