Tommaso Franchi affossa Maica dopo l’avventura in Spagna: “Non la sopporta nessuno!” | L’appello alle fan del Gran Hermano

Tommaso Franchi ha riferito la sua opinione su Maica dopo l’avventura in Spagna, ma le sua parole hanno lasciato l’amaro in bocca.

Il Grande Fratello sta vivendo un periodo di caos interno: il clima è molto teso tra i gieffini, i quali probabilmente sentono non solo il peso di quelle telecamere 24 ore su 24 puntate su di loro, ma anche la voglia di arrivare in finale.

Il montepremi per il vincitore fa gola a tutti, per quello assistiamo a costanti tentativi di accattivarsi il pubblico, così come la creazione di colpi di scena per tenere alto l’interesse su di sé. Tant’è che lo stesso Alfonso Signorini, riferendosi a Lorenzo Spolverato, lo “accusa” di amare le telecamere, soprattutto perché ne ricercherebbe sempre l’esposizione in Casa.

Alla fine, lo ha persino paragonato ad Alex Belli, il quale pare non gradire molto questo accostamento, visto il post ironico che ha rilasciato poco dopo: “Ehhhh! Ne deve mangiare di cereali sottomarca“. A parte loro, molte altre rivelazioni stanno facendo discutere.

Così come quella rilasciata da Tommaso Franchi dopo il suo rientro dal Gran Hermano, dove ha inaspettatamente attaccato Maica con parole che hanno diviso il popolo del web.

Le rivelazioni contrastanti di Tommaso Franchi

Tommaso Franchi sta facendo spesso discutere non solo nella Casa ma anche sui social, in quanto l’opinione pubblica è divisa, e non solo quella italiana, ma anche quella spagnola. Il gieffino ha rilasciato delle rivelazioni che spesso hanno confuso il pubblico, in quanto al Gran Hermano ha approfondito la sua conoscenza con Maica Benedicto, alla quale però ha rivelato di vederla solo come un’amica, spiegando che la connessione che si era creata in Italia era dovuta principalmente a questo aspetto di lei: “quando è venuta nella Casa era l’unica persona normale. Nel Grande Fratello nessuno è come lei. Questa è la prima cosa che mi ha connesso a lei”.

Prima di rientrare aveva rivelato di voler uscire dal GF single così come ci era entrato, in quanto: “La verità è che ho iniziato questo percorso da solo e voglio finirlo da solo. Non voglio avere relazioni con nessuno“. Questa rivelazione pare essere in contrasto con quello che sta succedendo tra lui e Mariavittoria, con la quale pare aver costruito un tenero legame.

spero che le spagnole sappiano usare i vpn al momento opportuno pic.twitter.com/WDKaZFBC10 — Paola. (@Iperborea_) November 13, 2024

Tommaso contro Maica

A prescindere dagli spoiler sugli ultimi eventi di portata globale che Tommaso Franchi ha rivelato ai gieffini una volta rientrato al Grande Fratello dopo la sua permanenza al Gran Hermano, che potrebbero fargli subire una qualche punizione, il gieffino ha anche parlato di Maica Benedicto. Se all’inizio tra loro pareva ci fosse del tenero, alla fine l’idraulico ha capito che a legarlo alla spagnola c’era soltanto una forte amicizia.

In realtà, neanche poi tanta, viste la rivelazione che ha rilasciato agli altri gieffini: “Dentro la casa non la sopporta nessuno. È una giocatrice, è l’unica che gioca. Ha la sua cerchia di due persone. Ha solo due persone, la chiamano ‘Principessa’ nella casa. Ma poi lì non pulisce niente…“. Queste sue dichiarazioni hanno diviso l’opinione pubblica, e dai commenti letti sui social, pare una fetta di utenti auspichi un nuovo faccia a faccia tra i due: “Spero che le spagnole sappiano usare i VPN al momento opportuno”.