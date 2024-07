Tina Cipollari vomita tutta la verità: “Mi aveva imbambolata” | Ecco cos’è accaduto durante il chiacchierato flirt

Tutta la verità dell’opinionista Tina Cipollari. Ecco cos’è accaduto veramente durante il chiacchieratissimo flirt.

Tina Cipollari è sicuramente una donna piena di vitalità, energie e sarcasmo, in grado di entrare nel cuore delle persone. L’opinionista della trasmissione Uomini e Donne, proprio in queste ore, è tornata a far parlare di sé. Tina avrebbe infatti finalmente rivelato dei retroscena sul chiacchieratissimo flirt con un noto personaggio dello spettacolo. Ecco dunque le parole della donna e perché sono immediatamente divenute virali sul web.

Che Tina Cipollari sia una bomba ad orologeria ormai si sa. Lo abbiamo visto centinaia di volte all’interno della trasmissione Uomini e Donne.

La donna è sicuramente senza peli sulla lingua, e se ha qualcosa da dire non si perita certamente a farlo. Di recente è divenuto virale un vecchio flirt dell’opinionista, che lasciato tutti senza parole. In pochi si sarebbero aspettati che la donna potesse essere compatibile con questo personaggio dello spettacolo e qualcuno ha pensato che si trattasse di una fake news.

Tuttavia, la Cipollari ha deciso finalmente di parlare e mettere un punto a questo chiacchieratissimo flirt.

La verità sul flirt di Tina Cipollari

Il nome in questione è proprio quello del mitico Giucas Casella. L’uomo, durante una sua recente intervista con Nuovo Tv, ha rivelato che in passato ha avuto una storia con la Cipollari: “Tra me e lei è durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia.” Dopodiché ha raccontato delle loro bellissime vacanze alle Maldive e Cefalù, in Sicilia. L’uomo aveva già accennato alla storia durante la sua partecipazione come concorrente del reality Grande Fratello Vip.

Dopo giorni di silenzio, Tina ha deciso di rispondere finalmente alle indiscrezioni proferite dall’illusionista.

Ecco cosa è accaduto veramente

L’opinionista non ha assolutamente smentito le parole dell’ex gieffino. L’uomo, in passato, era un vero playboy, e ha avuto diverse storie con donne dello spettacolo, come Patrizia De Blanck. In merito alla questione, Tina ha deciso di rispondere così: “Ma cosa volete che vi dica? Non me la sento nemmeno di smentire. Magari mi aveva imbambolata, ero ipnotizzata, in trance e non mi sono accorta di nulla.” La donna ha quindi confermato le parole del mago Casella, usando però la sua solita ironia.

Inutile dire che la storia ha sconvolto e appassionato il pubblico. Una coppia sicuramente molto strana ma allo stesso tempo divertente!