Tina Cipollari sedotta e abbandonata: “Non ne sento la mancanza” | A telecamere spente sputa dove ha mangiato

Ecco che cos’è emerso in merito al suo rapporto con Tina Cipollari. Le parole hanno lasciato i fan “di stucco”.

Tina Cipollari è uno di quei volti noti che resterà per sempre nella storia del piccolo schermo, in quanto molti la identificano come una delle ultime Dive rimaste. Abiti sgargianti, una verve traboccante e quella personalità un po’ snob, un po’ da altolocata, che tanto piace ai fan.

Sicuramente quello che non manca mai a Tina è il suo stile inconfondibile, che può piacere o meno, ma del suo modo di apparire ne parlano tutti. Alla fine, è questo che conta in TV, segno che il pensiero di Oscar Wilde è sempre attualissimo.

Nella passata edizione di Uomini e Donne, Tina come sempre ha tenuto alto l’interesse sia per il suo ruolo di opinionista che per quello di tronista, dove i pretendenti (con l’ISEE sempre sotto braccio) hanno divertito un po’ tutti.

La notizia recente, invece, potrebbe farla sorridere un po’ meno, motivo per cui l’opinione pubblica si è divisa. C’è chi difende la Cipollari e chi invece il volto noto che ha rilasciato quelle parole su di lei. Ecco che cos’è successo.

Le parole dell’ex volto noto di Uomini e Donne

L’ex volto noto di Uomini e Donne, nonostante abbia abbandonato il dating, è sempre molto seguito e apprezzato, tant’è che ha sempre un seguito elevato, con persone che ne apprezzano anche lo stile nel vestiario.

A dimostrazione di ciò, Giorgio Manetti ha rivelato di ricevere parecchi inviti in giro per l’Italia: “Suppongo di aver lasciato un’ottima immagine di me stesso, in TV! Vengo spesso invitato a diversi eventi in varie regioni, soprattutto al Sud, ed è sempre un enorme piacere incontrare persone che ti stringono la mano con affetto…”. Se da una parte, quindi, apprezza le sue apparizioni pubbliche, dall’altra Giorgio ha rivelato che, almeno per il momento, non tornerebbe a Uomini e Donne. Ecco che cosa ha dichiarato in merito al dating e alla bella Tina Cipollari.

Ecco che cosa ha dichiarato su Tina Cipollari

Giorgio Manetti, in passato molto interessato a Gemma Galgani, si è raccontato a cuore aperto in merito alla sua partecipazione dal dating di Maria De Filippi. Alla domanda se sarebbe tornato a Uomini e Donne, l’ex cavaliere ha risposto di no, almeno per il momento, visto che secondo lui, lo show di oggi si dovrebbe chiamare: “Fenomeni e Fenomene… Giù la maschera!”. SBEM.

In merito al suo rapporto con Tina Cipollari, ha inoltre svelato che non le manca per niente: “Non l’ho più sentita…. Sinceramente non sento la mancanza di nessuno, perlomeno delle persone che ho conosciuto all’interno dello studio durante la mia partecipazione…”. Chissà se Tina avrà qualcosa da dire… Quel che è certo è che siamo lontani anni luce da quei giorni in cui apparivano affiatati e complici, non credete?