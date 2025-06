Tina Cipollari, chi si loda si imbroda: il post vanesio sui social sfocia in una colossale trombata: “Accendi un cero a Maria”

In queste ore, un post della mitica Tina Cipollari è finito al centro di una bufera mediatica e non sono mancate le pesanti critiche.

Tina Cipollari è indubbiamente un volto particolarmente amato dello spettacolo. La sua estrema schiettezza e ironia le hanno permesso di aggiudicarsi il ruolo fisso di opinionista a Uomini & Donne. Tuttavia, proprio in queste ore, la donna ha ricevuto un’ondata di critiche senza precedenti, e che ha visto diversi utenti commentare negativamente il suo post.

Ma cosa è successo? E perché la donna, lodandosi un po’ troppo, è finita per imbrodarsi come non mai? Adesso te lo spieghiamo noi!

Come ben sappiamo, la simpaticissima Tina Cipollari è tutto fuorché ‘umile’… O almeno, ama dipingere così il proprio personaggio, costruito ad arte. Nel corso degli anni a Uomini & Donne, infatti, la donna ha spesso dato modo di sfoggiare la propria vanità e il suo simpatico egocentrismo, quasi innato. Storica è poi la sua diatriba perenne con Gemma Galgani, diventata la sua nemesi per eccellenza e la sua vittima preferita di scherzi e lazzi.

Insomma, di una cosa possiamo esserne certi: Tina è una vera e propria bomba ad orologeria e, proprio per questo motivo, o la si ama oppure si odia! In queste ore, però, sono stati gli haters a prendere il sopravvento, ma ecco perché.

Il post vanesio di Tina Cipollari sui social

Qualche giorno fa, Tina ha deciso di condividere sul proprio profilo Instagram una foto di un suo bel primo piano, mentre sembra guardare in lontananza con fare sicuro di sé. Dopodiché, ha scritto nella caption: “Il mondo è pieno di persone di successo, alle quali era stato detto più e più volte che il loro sogno era impossibile. Scelsero di non ascoltare“.

Inutile dire che la citazione condivisa sui social ha creato non poco scompiglio tra i followers ed è seguita una pioggia di commenti negativi.

I commenti negativi degli utenti del web

A detta di molti utenti, tuttavia, la donna non avrebbe fatto niente di così incredibile per meritarsi tutto questo successo. Al contrario, l’unica vera ragione per cui si trova in televisione sarebbe per la simpatia che Maria De Filippi prova nei suoi confronti. Qualcuno ha infatti scritto: “Accendi un cero a Maria“, ma anche: “Non capisco perché insistere a tenere una donna così volgare in TV“. Un altro utente ha poi aggiunto: “Brava Tina, con Maria hai trovato la manna dal cielo“.

Insomma, sembra che stavolta il suo carattere un po’ vanesio le si sia ritorto contro…