“Ti devo ringraziare pubblicamente”: Maria De Filippi tesse le lodi del noto collega, ecco cos’ha fatto per lei e per i suoi amati ragazzi

Maria De Filippi ha ringraziato pubblicamente il famoso collega per quello che ha fatto per lei e per i suoi ragazzi. Il grande pubblico si è commosso per le parole di entrambi.

È una professionista in tutto quello che fa, e i suoi fan lo sanno bene, in quanto Maria De Filippi non delude mai. Con i suoi vari programmi ha sempre tenuto alto l’interesse del pubblico e anche quest’anno non poteva fare di meglio.

Passiamo da Amici, a Uomini e Donne e Tu si que vales: e il successo è garantito. Se nel dating grossi cambiamenti non ce ne sono stati, al talent più famoso d’Italia, invece, abbiamo visto dire addio a Raimondo Todaro e forse da quello che si vocifera anche a sua moglie, Francesca Tocca.

Per la nota ballerina non abbiamo ancora certezze, però, mentre per il prof sì, in quanto è stato sostituito da Deborah Lettieri, la quale si sta già scontrando con Alessandra Celentano.

Nel mentre, Maria De Filippi, che probabilmente non ha molta voglia di mettere bocca tra le due prof, ringrazia pubblicamente invece il noto collega per tutto quello che ha fatto, non soltanto per lei, ma anche per i suoi amati ragazzi della Scuola.

Caos nella scuola di Amici

Prima di proseguire con il fulcro del nostro articolo, volevamo parlarvi di uno degli ultimi episodi successi ad Amici che stanno facendo discutere la rete. Nel pomeridiano del talent, Anna Pettinelli aveva programmato un allenamento per i ragazzi di canto, interrotto da Rudy Zerbi, il quale indossando una barba bianca finta ha esordito: “Fermatevi… Ero su che assistevo a questo scempio della Vessicchia tarocca”.

Da quel momento in poi, tra i due ne è scaturito un forte dibattito e forse per la prima volta nella storia di Amici, la produzione è intervenuta, mandando fuori i ragazzi, facendo così proseguire i due professori nel loro diverbio a porte chiuse. Rudy e Anna riusciranno mai a trovare un punto d’incontro?

#MariaDeFilippi ringrazia #Amadeus:

“Io ti devo ringraziare pubblicamente per le volte in cui a Sanremo hai scelto anche di ospitare dei ragazzi usciti da questo talent”👏🏻🩷 Ama risponde a Maria esaltando la centralità della scuola di #Amici!#Amici24 pic.twitter.com/eEBKJBbg3o — Vento (@Vento_Elios) October 27, 2024

Maria De Filippi e il suo ringraziamento pubblico

A prescindere dalla diatriba emersa tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, c’è anche un altro evento che ha fatto chiacchierare la rete, questa volta in maniera più piacevole. Amadeus è stato ospite all’appuntamento domenicale di Amici e, in maniera del tutto inaspettato, Maria De Filippi ha ringraziato il collega: “Io ti devo ringraziare pubblicamente per le volte in cui a Sanremo hai scelto anche di ospitare dei ragazzi usciti da questo talent…”.

Ovviamente, la risposta di Ama non è tardata ad arrivare, e anche lui, da fuoriclasse quale è ha dichiarato: “Questo talent è fortissimo, siete nel luogo ideale per poter crescere. Quindi, io tante volte ho attinto con grande piacere…“. Questo dialogo ha commosso la rete, in quanto due professionisti del settore come loro sono andati oltre la concorrenze lavorativa, e si sono valutati per quello che sono veramente.