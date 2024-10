Thomas Ceccon, dopo le Olimpiadi la verità sulle corna: “Ho visto la ragazza che amavo con…” | Li ha beccati insieme grazie ai social

Dopo la fine delle Olimpiadi, il campione Thomas Ceccon ha parlato di una verità che in pochi si sarebbero potuti immaginare.

Tra i protagonisti azzurri di queste Olimpiadi 2024 troviamo sicuramente Thomas Ceccon. Il nuotatore ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri dorso e, oltre al suo talento, è divenuto anche un sex symbol in tutto il mondo. Durante una sua recente intervista per il Corriere della Sera, il ragazzo ha rivelato un retroscena del suo passato molto interessante.

Sembrerebbe che, in giovane età, Thomas abbia avuto una grossa delusione d’amore, che ancora oggi non è riuscito a dimenticare al 100%.

I nuotatori di queste Olimpiadi 2024 ci hanno fatto sognare, e tra questi campioni non possiamo non parlare di Thomas Ceccon. 23 anni di puro talento, con una personalità unica nel suo genere e una bellezza disarmante. Il suo nome è apparso più e più volte online e nelle riviste di tutto il mondo, tanto da diventare una vera e propria celebrità.

Nonostante il suo incredibile successo, Thomas si è voluto raccontare durante un’intervista per il Corriere della Sera, dove si è dimostrato il ragazzo umile di sempre.

Il racconto di Thomas Ceccon

Il campione ha raccontato alcuni retroscena della sua vita che in pochi si sarebbero potuti immaginare. Ha parlato inoltre di Federica Pellegrini e di come, dopo le Olimpiadi, non si sia neppure congratulata con lui: “Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente no”. Thomas ha poi raccontato di come quando a 15 anni disse al proprio allenatore di voler vincere la medaglia d’oro, e che un giorno ci sarebbe riuscito.

Dopodiché, ha spiegato quale sia stata la benzina che gli ha permesso di mettere il massimo della dedizione nel suo sport.

La sua delusione d’amore

“La motivazione all’inizio è venuta da un tradimento scoperto sui social. Ho visto la ragazza che amavo su Instagram con un altro, anche se lei ha provato a negare”, ha spiegato Ceccon. Da quel brutto momento, il ragazzo ha deciso di concentrarsi unicamente sullo sport e di sfogare tutta la sua rabbia nelle gare di nuoto: “Il dolore ti tira fuori il meglio”. Inutile dire che questa rivelazione ha lasciato a bocca aperta i fan del ragazzo.

Insomma, a volte quello che può sembrare un brutto finale, è soltanto l’inizio di una bellissima storia, e per Thomas Ceccon è stato esattamente così!