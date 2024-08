Thomas Ceccon alla ricerca della fidanzata perfetta: ecco chi è la donna ideale del primatista mondiale di dorso | Ammiratrici in delirio

Ecco chi è la donna ideale per Thomas Ceccon, il primatista mondiale di dorso, vincitore dell’oro olimpico di Parigi 2024.

Thomas Ceccon, classe 2001, ha incantato l’Italia in queste Olimpiadi di Parigi 2024, in quanto il primatista mondiale dei 100 dorso è stato il primo italiano a salire sul podio olimpico nella sua categoria.

Il giovane ha portato così nuovo lustro in patria, guadagnando una medaglia molto ambita. Thomas ha iniziato fin da bambino a impegnarsi con il nuoto, spinto anche dai genitori, in quanto in famiglia sono tutti sportivi. Grazie alla sua bravura è stato fin da subito nominato come “lo squalo“, sia per la velocità con cui nuota sia per la sua altezza: è infatti altro 1.97 centimetri.

La vittoria olimpica che ha da poco raggiunto ha emozionato tutta Italia, anche perché è arrivata 24 ore dopo un’altra impresa eroica sostenuta dal suo compagno di stanza Nicolò Martinenghi, anch’esso vincitore.

Ceccon ha realizzato il suo sogno bracciata dopo bracciata, tenendo la Nazione con il fiato sospeso. Lo sportivo, però, non è soltanto “nuoto”, e ha recentemente ammesso come dovrebbe essere la sua fidanzata ideale. Le ammiratrici si faranno avanti stile corteggiatrici di Uomini e Donne, dopo le sue parole?

La confessione di Thomas Ceccon

Thomas Ceccon è sempre stato molto caparbio, sapeva quel che voleva fin da bambino e si è sempre impegnato per cercare di raggiungerlo. La sua vita non è stata facile, però, in quanto ha da poco raccontato di aver subito degli episodi di nonnismo da alcuni suoi colleghi più grandi, i quali non digerivano il fatto che un sedicenne potesse avere il suo dono quando si trovava in acqua, come ha riportato msn.com.

D’altronde Max Pezzali l’ha cantato più di una volta: “Chi è deserto non vuole che qualcosa fiorisca in te” ma, fortunatamente, Ceccon è andato avanti dimostrando a tutti il suo valore, vincendo le Olimpiadi nello sport che più ama e facendo “rosicare” (permetteteci il francesismo questa volta) tutti i bulli che l’hanno tormentato. Speriamo che il suo messaggio a non mollare possa essere di esempio per tutte le vittime di bullismo che stanno leggendo queste parole. Ma bando alle ciance: chi è la sua donna ideale?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ceccon Thomas (@ceccon_thomas)

La fidanzata ideale di Ceccon

Nel corso della sua carriera ne ha quindi passate tante, ma tutti i suoi sforzi sono stati ripagati al 100%. Per questo l’Italia festeggia insieme al campione olimpico, primatista mondiale dei 100 dorso, Thomas Ceccon, il quale è famoso anche per le sue interviste scanzonate e spassose, molto chiacchierate sui social.

Il campione olimpico ovviamente non vive soltanto per il nuoto, ma ha chiarito il concetto che la sua fidanzata ideale debba essere: “una sportiva, o una ragazza più matura che già lavora, potrebbe capire la vita e i sacrifici che faccio“. Per il momento, dunque, Thomas appare concentrato sulla carriera, e non sta cercando una compagna… Ma chi può dirlo quando Cupido busserà alla sua porta o alla sua vasca?