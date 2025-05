Terrore in diretta per Paola Perego, a ruota libera sul drammatico malore: “Non avevo mai visto una persona morta”

Le parole di Paola Perego dopo il terrore vissuto in diretta tv. Il drammatico malore ha scatenato dentro lei una paura tremenda.

In queste ore, la conduttrice televisiva Paola Perego ha deciso di raccontare una delle scene che più l’ha terrorizzata durante la sua carriera. Il drammatico malore dentro lo studio è stata una dura batosta per la donna, e ancora oggi ne serba un ricordo assai vivido.

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto e perché la Perego non potrà dimenticarsi mai e poi mai di quel giorno.

Paola Perego è sicuramente una delle più grandi professioniste della televisione italiana. Nel corso degli anni, la donna è stata timoniera di svariate trasmissioni e si è spesso trovata di fronte a difficoltà da risolvere grazie all’arte dell’improvvisazione. Durante una sua recente intervista per Luisella Costamagna a Tango, sulla Rai, la donna ha deciso di ripercorre alcuni momenti ‘storici’ della sua carriera.

Tra questi, uno in particolar modo è rimasto impresso nella mente dei telespettatori italiani per la sua assurdità.

Quando Andreotti si sentì male in diretta televisiva

In molti si ricorderanno alla perfezione della famosa intervista tra Paola Perego e Giulio Andreotti, ex Presidente del Consiglio dei Ministri e deceduto nell’ormai lontano 2013 . Ad un certo punto, la conduttrice rivolse una domanda al politico che, tuttavia, si paralizzò guardando un punto fisso, senza risponderle. Nonostante i richiami della Perego – “Presidente? Presidente?” – Andreotti continuò a rimanere immobile sulla sua poltrona. Alla conduttrice non restò altra scelta che mandare la pubblicità e chiamare immediatamente un medico. Pochi minuti dopo, l’ex Presidente si riprese e raccontò di non ricordarsi niente di quanto accaduto. Secondo alcune fonti, si trattò di un attacco ischemico avvenuto in diretta, e che rimase impresso nella storia della televisione italiana.

A diversi anni da quel momento, Paola ha deciso di raccontare cosa provò esattamente di fronte a quella scena.

La confessione di Paola Perego

Durante la sua intervista a Tango, Paola ha raccontato a cuore aperto: “Io ero convinta che lui fosse morto, e siccome non avevo mai visto una persona morta prima di allora, avevo paura a toccarlo…”. Dopodiché, la donna ha raccontato di aver passato la restante parte dell’intervista tenendo un braccio dietro ad Andreotti, terrorizzata dal fatto che potesse cadere da un momento all’altro. “Lui, non sapendo, si è arrampicato sul mio sgabello che era tarato per la mia altezza e quindi io lo tenevo da dietro”, ha raccontato divertita.

Inutile dire che questa confessione della conduttrice ha strappato un sorriso agli italiani: quel momento, ormai passato, rimarrà per sempre cristallizzato nei ricordi dei telespettatori italiani.