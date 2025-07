Terremoto in RAI – Mara Venier lascia Domenica in: trasloco lampo a Mediaset | L’incontro segreto con Maria De Filippi

Veramente Mara Venier potrebbe lasciare Domenica In per passare a Mediaset da Maria De Filippi? Facciamo chiarezza in merito a questo terremoto mediatico.

A prescindere dalla presentazione dei palinsesti delle varie emittente televisive, il grande pubblico lo sa bene di dover prendere un po’ spunto da San Tommaso, in quanto: “finché non vedono, non credono“.

Non è la prima volta che colpi di scena improvvisi provocano programmazioni saltate, cambi dell’ultima ora e così via.

Anche perché, per parafrasare chef Borghese, il risultato può essere sempre ribaltato fino alla fine. Così, anche se per molti Domenica In sembrava essere alle porte con la storica conduzione di zia Mara affiancata da Gabriele Corsi, adesso tutto sarebbe in forse…

Ebbene, si parla di un terremoto Rai: Mara Venier potrebbe traslocare a Mediaset dopo l’incontro con Maria De Filippi. Ma sarà veramente così?

Il retroscena su Domenica In

Domenica In è uno dei programmi leggendari di mamma Rai, che da anni va in onda tutte le domeniche pomeriggio con a capo la mitica Mara Venier, la quale riesce a intrattenere i suoi fedeli fan puntata dopo puntata. C’è stato un periodo che Mara aveva manifestato la volontà di andare in pensione, cambiando però puntualmente idea.

Sembrava tutto fatto ormai, e invece, come possiamo leggere da Novella 2000, potrebbero essere molteplici i motivi che hanno portato zia Mara a essere titubante verso questa edizione, dalla conduzione insieme a Gabriele Corsi, fino alla sostituzione della sua storica equipe e alla rimozione del suo ruolo da capo progetto, come riporta Davide Maggio. Inoltre, come riportano da virgilio.it, Mara potrebbe non condividere le nuove scelte editoriali dell’emittente statale. Anzi, potrebbe essere questo il motivo per cui la conduttrice non aveva preso parte alla presentazione del palinsesto. Oltre a questi rumors, adesso a far tremare il grande pubblico ci sarebbero questi due nomi imponenti: Maria De Filippi e Fabio Fazio.

Dubbi sul futuro lavorativo di zia Mara a Domenica In

In molti si stanno chiedendo se le voci che circolano da giorni in merito all’incertezza sul futuro lavorativo di Mara Venier a Domenica In possano essere veritiere o meno. Infatti, pare che la Venier abbia ottenuto una proposta di collaborazione da Fabio Fazio sul Canale 9, in veste di ospite fisso a Che tempo che fa.

Inoltre, si legge su Novella 2000: “Mara Venier è stata avvistata durante le registrazioni di Tù sì que vales con Maria De Filippi. Coincidenza o segnale?”. Precisiamo che tutte queste sono solo congetture e rumors, in quanto non ci sono conferme in merito. Prendete tutto con le pinze, anche se molti hanno ipotizzato che il futuro della conduttrice a Domenica In sia sempre più incerto. Cosa ne pensate?