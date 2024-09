Teo Teocoli lancia l’allarme davanti ai fan: “Non risponde al telefono, forse è morto” | È mistero assoluto sulla sorte del celebre cantante

Il comico Teo Teocoli ha lanciato un allarme davanti a migliaia di spettatori. Secondo l’uomo, un noto cantante è come sparito.

Teo Teocoli è un noto volto dello spettacolo che, da moltissimi anni, ci accompagna con la sua simpatia e le sue imitazioni incredibili. In queste ore, durante una puntata del podcast Tintoria, l’uomo si è espresso apertamente su un noto volto dello spettacolo che, a detta sua, è come se fosse ‘morto’.

Ma chi è il misterioso cantante che non risponde più al telefono di Teocoli e pare stia vivendo un momento difficile? Scopriamolo subito insieme.

Teo è sicuramente la rappresentazione perfetta dell’ironia e dell’umorismo. Nel corso della sua carriera sono stati diversi i Vip che ha imitato: tra questi non possiamo non ricordare Maurizio Costanzo, Adriano Celentano, Cesare Maldini e molti altri ancora. Insomma, il comico è una vera forza della natura e, nel corso degli anni, ha strappato diversi sorrisi e risate ai telespettatori italiani.

In queste ore è stato intervistato durante una puntata di Tintoria e ha voluto lasciare un commento su uno dei personaggi famosi da lui imitato.

Le parole di Teo Teocoli su Adriano Celentano

Come detto precedentemente, Teo ha imitato anche il grandissimo Adriano Celentano. Nel corso degli anni i due hanno instaurato dunque un rapporto di amicizia, e sono stati spesso in contatto tra di loro. Il comico ha addirittura raccontato di aver festeggiato per almeno quarant’anni il compleanno del cantante, nato il 6 gennaio.

A Tintoria, Teo ha però raccontato un retroscena che ha lasciato tutti i fan del cantante spiazzati.

Teo Teocoli a Tintoria: “Celentano? Da cinque anni è finito tutto. Lui è scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno. In questi ultimi due anni non risponde al telefono, forse è morto. Sono 4 anni che provo, almeno dimmi una frase storica…un ‘Ciao ragazzi'”. pic.twitter.com/43766CPaOO — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 2, 2024

Che fine ha fatto il cantante?

Con il suo solito sarcasmo e la sua spiccata ironia, Teo ha raccontato che è ormai diverso tempo che non sente più Adriano: “Celentano? Da cinque anni è finito tutto. Lui è scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno.. In questi ultimi due anni non risponde mai al telefono, forse è morto”. Il pubblico di Tintoria è poi scoppiato a ridere e Teocoli ha continuato, rivolgendosi direttamente al “Molleggiato”: “Sono quattro anni che provo: almeno dimmi una frase storica.. un ‘Ciao Ragazzi’”. Il comico ha poi aggiunto che i bassi ascolti di Celentano con la trasmissione ‘Adrian-la serie evento’ potrebbero essere una causa di questo suo silenzio.

Inutile dire che speriamo in un loro ritorno assieme, per poter ridere di gusto come una volta!