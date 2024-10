Teo Teocoli, dopo il battibecco con Celentano ormai è nel pieno della bufera: “Gli ho pagato le cene per anni” | Nessuno se lo sarebbe aspettato

Non si arresta il chiacchiericcio in merito a Teo Teocoli e alle rivelazioni degli ultimi giorni. Dopo il botta e risposta con Adriano Celentano, arrivano nuove indiscrezioni.

Il pubblico da casa ha sempre parlato di Teo Teocoli, principalmente per i suoi lavori. Ha fatto tanto ridere, del resto, con i suoi programmi, i suoi personaggi e quelle imitazioni che resteranno per sempre negli annali della televisione italiana.

In questi giorni, però, il suo nome l’abbiamo associato principalmente a quella bagarre tra lui e Adriano Celentano che pare non essersi ancora arrestata, in quanto l’impatto mediatico in merito a questa vicenda è stato notevole.

Teo lamenta del fatto che il Molleggiato sia sparito dai radar e che non gli risponda più al telefono da anni, mentre Adriano rimarca il fatto che, pur volendogli bene, continuerà comunque a non rispondergli.

Dopo questo botta e risposta, Teo è tornato nella bufera a causa di una nuova rivelazione. Che cos’è successo?

Il botta e risposta tra Teo e Adriano

Le parole rilasciate da Teo Teocoli in merito alla fine della sua amicizia con Adriano Celentano hanno lasciato l’amaro in bocca a molti, anche perché i due sono sempre stati molto uniti. Teocoli, in quanto imitatore poi, parodiava le movenze del Molleggiato in maniera egregia.

Le cose purtroppo cambiano e, così come in amore, anche in amicizia non sempre i rapporti durano per sempre. Di cose ne sono state dette molte su questa storia: dal rapporto terminato al non parlarsi più al telefono, fino al ruolo di Claudia Mori nell’allontanamento tra i due. Alla fine, probabilmente la verità non la sapremo mai, e come finirà è ancora presto per dirlo.

Teo Teocoli di nuovo al centro dei riflettori

Il popolo del web sta seguendo con molta trepidazione i vari botta e risposta che sta tenendo Teo Teocoli in questi giorni. Non volano stracci soltanto tra lui e Adriano Celentano, ma adesso anche con Don Backy, il quale ha rilasciato un aneddoto del passato in merito al comico, rispondendogli direttamente ai microfoni di Rai Radio1.

Ecco che cosa ha rivelato il musicista: “Non gli ho pagato la cena ma le cene, per anni, così come quando andavamo al cinema o a teatro. Ma non voglio niente…“, ricordandogli anche del debito di 250 mila lire, per riportare la sua auto rotta da Parigi a Milano. Come finirà questa diatriba secondo voi?