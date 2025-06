Temptation Island, tra le due litiganti la terza gode l Beccato a baciare la splendida reginetta di bellezza

Dopo la fine di uno dei triangoli più famosi nati a Temptation Island, lui apre il suo cuore alla reginetta di bellezza, con quel bacio che ufficializza il nuovo amore.

Temptation Island sta ufficialmente scaldando i motori per una nuova e attesissima edizione estiva, che i fan non vedono l’ora di vedere. Se non ci saranno colpi di scena improvvisi, da come si vocifera, la prima puntata dovrebbe iniziare il 3 luglio.

I nomi delle coppie che prenderanno parte al reality dei sentimenti sono stati già presentati, e sui social ci sono già le prime scommesse su chi potrebbe o meno uscire da single. Tra le novità che più incuriosiscono i fan, c’è sicuramente il cambio di location.

Il falò, infatti, sarà acceso in Calabria quest’anno, precisamente al Calalandrusa Resort, un villaggio turistico molto elegante situato a Guardavalle. Al timone del programma, come sempre, ci sarà Filippo Bisciglia, il quale dovrà tenere a bada gli animi delle coppie come solo lui sa fare.

In attesa di vedere cosa succederà nell’imminente edizione, i fan sono concentrati su quello che sta succedendo nella vita del protagonista di uno dei triangoli più famosi di Temptation Island. Ecco con chi sta adesso.

Un triangolo che ha tenuto con il fiato sospeso per molto tempo

È stato considerato come uno dei triangoli più famosi di Temptation Island, le cui dinamiche ha lasciato con il fiato sospeso i fan per molto tempo, in quanto siamo stati testimoni di un susseguirsi di eventi, dove la coppia originaria alla fine si è sfaldata, visto l’interesse provato per i rispettivi tentatori. In seguito questa cotterella temporanea è terminata, e i tre protagonisti Mirko, Perla e Greta sembravano aver diviso per sempre le proprie strade.

Tra alti e bassi, alla fine abbiamo visto uscire la vincitrice del reality abbracciata al suo ex ragazzo, con il quale aveva riallacciato il rapporto, e l’amore è durato ancora un po’ lontano dalle telecamere, finché entrambi non hanno deciso di voltare pagina, non provando più quel sentimento che li legava agli albori. Dopo quel triangolo alla Dawson’s Creek, ecco con chi si è fidanzato adesso Mirko Brunetti.

Dal triangolo al duo: un bacio che li mostra in tutto il loro splendore

Da quando l’abbiamo visto per la prima volta a Temptation Island ne è passata di acqua sotto i ponti, e così, dopo quel triangolo che ha tenuto con il fiato sospeso molti fan, da poco l’ex gieffino ha ufficializzato la sua storia d’amore con la reginetta di bellezza, con quel bacio appassionato sui social.

Come riportano da eva3000.com, Mirko Brunetti non si nasconde più, e si mostra sempre più coinvolto e innamorato della sua nuova fidanzata, la candidata a Miss Italia Silvia Ghio, con la quale si è scambiato un tenero bacio sulle spiagge liguri di Porto Venere qualche settimana fa, oltre a essersi mostrati felici e insieme in altri momenti, come allo stadio Meazza di Milano.