Temptation Island, spunta un video inedito che inchioda la produzione | Emerge un sorprendente retroscena sul falò di Raul e Martina

A distanza di giorni dalla fine di Temptation Island è spuntato un video inedito in merito al falò di Raul e Martina che ha lasciato i telespettatori senza parole. I fan puntano il dito contro la produzione.

Anche quest’anno Temptation Island è stato il reality dei sentimenti più seguito di sempre, con picchi di share talmente alti da aver costretto la Rai a slittare la puntata dell’altrettanto iconico Alberto Angela con il suo programma, Noos.

Qui la polemica sul fatto che il divulgatore scientifico sia stato battuto da un reality ha aperto moltissimi spunti di conversazione, tenuti anche da collegi di Angela che hanno voluto esternare la loro opinione, ma non è sicuramente questa la sede per approfondire questo tema “caliente“.

Tornando quindi ad uno dei programmi di punta di Mediaset, il suo successo ha toccato livelli altissimi di share, per questo motivo rivedremo in autunno il mitico Filippo Bisciglia alle prese con le nuove coppie nella versione autunnale.

In merito alla versione estiva da poco conclusasi, invece, è spuntato un nuovo video inedito che si ricollega al falò di Raul e Martina. C’è infatti una similitudine che poco è piaciuta agli utenti sui social, ecco di cosa stiamo parlando.

Temptation Island: un mese dopo

Prima di parlarvi di Raul e Martina, volevamo raccontarvi un po’ cos’è successo alle varie coppie a distanza di un mese dalla fine di Temptation Island, i cui aggiornamenti sono stati rilasciati da WittyTv. In merito a una delle prime coppie che è uscita, cioè Christian e Ludovica, a oggi i due continuano a vivere la loro vita da separati, così come Alessia e Lino.

Gaia e Luca invece sono usciti in coppia, sperando di darsi una seconda possibilità, ma una volta fuori si sono separati ufficialmente a causa dei continui litigi, mentre Vittoria e Alex, dopo aver chiuso in malo modo al falò, non si sono più visti. Jenny e Tony, invece, a dispetto di quello che i fan supponevano stanno ancora insieme, così come Siria e Matteo, i quali appaiono più innamorati di prima.

no vabbè loro hanno fatto questo video prima di arrivare al villaggio e hanno messo la stessa canzone nell’ultimo faló infami quelli della produzione pic.twitter.com/qu7QP9mGVW — Asia🐘 (@casiftangeles) July 25, 2024

Il video di Raul e Martina

In merito alla storia travagliata di Raul e Martina, dopo un mese da quando sono usciti continuano a vivere le loro vite separate: pare abbiano realmente chiuso con la loro storia d’amore. L’unico rimprovero che si fa Martina è quello di non averlo salutato al falò.

Ed è proprio in merito al falò che i fan sui social puntano il dito, ovviamente in modo ironico, contro la produzione di Temptation Island, che avrebbe utilizzato (in maniera intenzionale o meno, non si sa), in sottofondo uno dei capolavori di Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me, mentre i due si lasciavano. La cosa sorprendente è che la coppia ha usato la medesima canzone in un vecchio video social postato in precedenza, nel quale si mostravano super affiatati e innamorati. Coincidenza?