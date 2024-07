Temptation Island, spunta un retroscena incredibile sulla protagonista del programma: “Le viene il vomito solo a…”

Un nuovo retroscena ha lasciato tutti i fan di Temptation Island senza parole, in quanto una delle protagoniste lo ha ammesso: non è per niente interessata.

Temptation Island anche quest’anno sta raccogliendo un boom di ascolti, in quanto come sempre tutto di questo programma piace ai fan, dalle coppie, alla location e ovviamente anche il presentatore, che riesce sempre a tenere alto l’interesse del pubblico.

Naturalmente parliamo di Filippo Bisciglia, il quale modera sempre nella maniera più elegante possibile ogni situazione che si viene a verificare tra le coppie, soprattutto durante i falò. Insomma, sarebbe difficile vedere questo show senza di lui, per questo i fan sono contenti di sapere che potranno vederlo nuovamente durante la versione autunnale tra qualche mese.

Quest’anno le coppie sono ancora più agitate e problematiche degli anni passati, se per alcuni concorrenti era palese intuire che fossero già arrivati all’interno del programma con l’idea di uscire da single, con altri la questione è più delicata.

In merito all’edizione attualmente in onda, un nuovo retroscena ha lasciato tutti quanti senza parole, in quanto una delle protagoniste ha rilasciato un’inedita confessione sulle sensazioni che prova con lui.

Temptation Island: siamo quasi alla conclusione

Anche per questa edizione, Temptation Island è quasi giunto alla fine, e i fan non vedono l’ora di sapere cosa succederà nelle ultime due puntate, le quali saranno trasmesse con un doppio appuntamento, mercoledì 24 e giovedì 25 luglio, dove finalmente vedremo i vari confronti finali al falò. E scopriremo, ovviamente, chi uscirà come coppia, chi invece da single e chi imiterà Perla e Mirko l’anno scorso, uscendo quindi con i rispettivi tentatori.

Una delle frasi più gettonate che possiamo leggere sui social in questo momento è che l’unico ad essere rimasto fidanzato in questa edizione è solo Bisciglia, chissà dunque se ci saranno colpi di scena in questo contesto o se andrà come pensano ormai la maggior parte dei telespettatori…

La rivelazione della tentatrice

Oltre a questa sensazione generale che aleggia nelle menti della maggior parte dei telespettatori di Temptation Island, una nuova indiscrezione ha lasciato tutti senza parole. A riportare l’aneddoto è stato l’esperto del gossip Alessandro Rosica, il quale ha rivelato una sconcertante verità in merito al rapporto tra Lino e la tentatrice Maika, la quale a detta sua avrebbe dato corda al concorrente solo per visibilità.

Ecco quali sono state le parole esatte riportate da Rosica: “In giro dice che le viene il vomito solo a parlargli…la tentatrice accetta tutto solo per visibilità e soldi e questo è quasi peggio, in realtà le fa schifo. Fonti certe”. Ovviamente, questi sono solo rumors, non si sa se i diretti interessati diranno qualcosa in merito o se sarà comunque la puntata finale a farci capire quali saranno realmente i loro sentimenti.