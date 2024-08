Temptation Island, spunta un retroscena assurdo sulla protagonista più amata dell’ultima edizione: viveva già di pane e TV, ecco dove l’abbiamo vista

I fan di Temptation Island resteranno senza parole dopo aver appreso di questo retroscena inatteso su di una delle protagoniste più amate di questa ultima edizione. Ecco dove l’avevamo già vista, non ci crederete mai.

Temptation Island ha fatto un record di ascolti anche in questa ultima edizione da poco conclusasi, in quanto come sempre le dinamiche del reality piacciono molto ai telespettatori. Le coppie scelte hanno tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo gli spettatori da casa.

Per non parlare, come sempre della location perfetta, e del conduttore che è diventato ormai il volto simbolo di questo show: stiamo parlando ovviamente di lui, l’unico e inimitabile Filippo Bisciglia.

Il “padrone di casa” scelto appositamente da Maria De Filippi and company, attraverso la sua Fascino PGT, dovrebbe tornare anche nella nuova versione autunnale, la quale dovrebbe approdare per la prima volta sulla rete ammiraglia Mediaset fra qualche settimana.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulla prossima stagione “tutta pepe”, volevamo riportavi un retroscena da poco venuto a galla in merito a una delle protagoniste più amate dell’ultima edizione andata in onda. Ecco dove l’avevamo già vista.

La nuova edizione di Temptation Island

A settembre, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe approdare su Canale 5 per la prima volta in assoluto la versione autunnale/invernale di Temptation Island. I fan, dopo aver appreso questa notizia, non hanno nascosto il loro entusiasmo, in quanto aspettano sempre con molta ansia la canonica versione estiva del reality condotto da Filippo Bisciglia.

Per la gioia del pubblico è stata annunciata la prima coppia ufficiale che prenderà parte al programma, stiamo parlando di Diandra e Valerio, veterinaria e imprenditrice lei, dipendente statale lui. Il fidanzato ha deciso di lasciare la sua vita a Roma per trasferirsi a Brindisi in cerca di una vita più tranquilla, ma lei non è per nulla persuasa di questa scelta, come ha rivelato durante la presentazione: “sono convinta che non abbandonerò le mie attività”.

Jenny era un viso familiare

In attesa di scoprire le nuove coppie che prenderanno parte alla prossima edizione autunnale di Temptation Island, volevamo rivelarvi un nuovo scoop emerso da poco in merito a una delle protagoniste più amate del famoso reality “del falò”. Stiamo parlando di Jenny Guardiano, la fidanzata di Tony Renda, la quale, come mostra un video social condiviso da Deianira Marzano, non era la prima volta che appariva in televisione.

Nel 2017 Jenny partecipò infatti a Uomini e Donne in veste di corteggiatrice dell’allora tronista Nicolò Brigante, il quale poi scelse Virginia Stablum. Questa rivelazione ha fatto il giro del web, dividendo l’opinione pubblico, per questo motivo la Guardiano ha deciso di intervenire: “Partecipai a Uomini e Donne anni fa, ero un po’ più piccola. Ovviamente, non conoscevo ancora Tony. Lo incontrai circa un anno dopo. Anche quella fu una bella esperienza”.