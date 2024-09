Temptation Island, spunta l’indiscrezione clamorosa sulla coppia: “Si sono lasciati” | La rivelazione in anteprima agita il pubblico del programma

In queste ore è sbucata un’indiscrezione interessante su una coppia di Temptation Island. A parlare è stata proprio la regina dei gossip.

Temptation Island è sicuramente una delle trasmissioni televisive più amate e seguite della nostra Nazione. I drammi riguardanti le coppie partecipanti e i possibili tradimenti raggiungono numeri di share e ascolto incredibili. Quest’anno, per la prima volta, oltre all’edizione estiva il programma è tornato a farci compagnia una seconda volta. In queste ore è divenuta virale la notizia riguardante una di queste coppie.

Sembrerebbe che i due siano usciti separati dalla trasmissione e a parlare è stata proprio la regina dei gossip.

Filippo Bisciglia è tornato su Canale 5 con la trasmissione più seguita di quest’estate: Temptation Island. La prima puntata è già andata in onda e diverse coppie hanno attirato l’attenzione dei telespettatori italiani. Tra queste troviamo sicuramente Alfonso e Federica, Diandra e Valerio, Titty e Antonio e Anna e Alfred. Gli italiani stanno aspettando soltanto che arrivi martedì per vedere come proseguiranno le vicissitudini dei concorrenti.

Sul web è circolata in queste ore un’indiscrezione che ha immediatamente fatto il giro dei social.

La coppia di Temptation Island in questione

La coppia che ha già attirato l’attenzione mediatica è quella composta da Alfonso e Federica. I due giovani napoletani stanno insieme da 8 anni e si conoscono praticamente da quando erano ancora bambini. Federica ha espressamente chiesto al proprio fidanzato di partecipare alla trasmissione, perché turbata dalla possessività e dalla gelosia di lui. La ragazza ha raccontato di non fare più niente da anni senza di lui e di peritarsi addirittura ad indossare un bikini al mare.

Come riportato da TvDaily, la regina dei gossip Deianira Marzano avrebbe ha rilasciato un’indiscrezione piccante proprio su questa coppia.

L’indiscrezione divenuta virale

Le voci di corridoio vedrebbero i due usciti separati da Temptation Island, dopo un acceso dibattito durante il falò di confronto. Sempre secondo quanto riportato da Deianira, sembrerebbe inoltre che la coppia ci farà tirare fuori i pop corn e il loro percorso all’interno del programma subirà un colpo di scena. La regina dei gossip ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la chat con utente, il quale le ha appunto riferito: “Deianira ti posso dire per certo tramite parenti in comune che sono usciti separati. E lei in questi giorni salirà anche a Milano, SOLA!”

Un’indiscrezione che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan della trasmissione. Non ci resta però che scoprire se sarà effettivamente vera o meno.