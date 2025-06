Temptation Island, salta la messa in onda: la clamorosa rivelazione infiamma i fan | Cancellate tutte le riprese

Davvero salta la messa in onda di Temptation Island, al punto che le riprese sono state cancellate? Facciamo chiarezza.

Temptation Island è uno dei reality più amati e seguiti di casa Mediaset, in controtendenza con gli altri programmi simili del Biscione, visto il calo di ascolti del Grande Fratello, La Talpa, The Couple e l’Isola dei Famosi.

Quest’ultima, addirittura, da come si legge su dilei.it, potrebbe subire una modifica nel palinsesto, arrivando a doppio appuntamento alla settimana proprio per anticiparne la chiusura. Ma è sensato supporre che ai piani alti ripongono molta speranza su un programma targato Fascino PGT che ha sempre generato consensi.

Parliamo appunto del reality dei sentimenti, uno dei gioiellini di Maria De Filippi capitanato come sempre dal buon Filippo Bisciglia, il cui nome è una certezza, quando si parla di questo programma.

Eppure, anche Temptation Island pare non essere partito con il piede giusto, e le riprese sarebbero state addirittura cancellate. Ma cosa sarà successo?

Il nuovo inizio di Temptation Island

Quest’anno tira aria di cambiamento per Temptation Island, visto la modifica di location, avvenuta dopo parecchi anni. Se fino all’anno scorso le coppie e i tentatori potevano ammirare il panorama mozzafiato della Sardegna, da quest’anno saranno ospitati nell’altrettanto paradisiaca Calabria.

Infatti, il falò del confronto verrà adibito sulle spiagge bianche del Calalandrusa Resort, a Guardavalle Marina. Per il momento conosciamo con certezza solo il cambio del luogo che farà da cornice allo show, e la conferma dell’ormai storico conduttore Filippo Bisciglia, il quale probabilmente avrà già messo in tasca il suo fortunato accendino giallo. In merito all’inizio del reality dei sentimenti, invece, visto che le registrazioni dovrebbero essere attualmente in corso, vi è ancora un velo di mistero, in quanto c’è un particolare dettaglio che ha fatto temere ai fan la cancellazione delle riprese…

Le riprese cancellate da Temptation Island

Facciamo chiarezza: come leggiamo su FanPage, qualche giorno fa il famoso e lussuoso veliero che normalmente trasporta le coppie fino al resort avrebbe urtato un relitto che si trovava sul fondale, riportando ingenti danni.

Da come possiamo apprendere però, pare che Mediaset non manderà in onda le immagini dell’incidente, ma in teoria questo episodio non dovrebbe far ritardare lo show, visto che le coppie erano già tutte sbarcate, e che non si sarebbero registrati feriti. Attendiamo quindi ulteriori dettagli in merito. In ogni caso, bisognerà rinunciare a un autentico… inizio col botto!