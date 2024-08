Temptation Island, la tentatrice più chiacchierata lascia cadere le maschere: “Nessun flirt e nessuna relazione” | Ecco la sua verità

Una delle tentatrici più chiacchierata di Temptation Island ha finalmente rilasciato la sua verità in merito a flirt e ipotetiche relazioni.Non è come i telespettatori potrebbero pensare.

Temptation Island è stato nuovamente un record di ascolti, tant’è che la stessa Rai ha dovuto spostare l’appuntamento con il mitico Alberto Angela, per cercare di guadagnare share nei giorni successivi. Il reality estivo è molto amato dai fan fin dalla prima puntata andata in onda, per questo motivo a breve vedremo la prima versione autunnale.

Naturalmente il re dello show dovrebbe essere sempre lui, anche perché come si potrebbe vedere lo spettacolo senza l’ormai iconico Filippo Bisciglia?

Maria De Filippi e la sua Fascino PGT lo sanno bene: squadra che vince non si cambia. In attesa di vedere cosa ci riserverà il futuro, sono ancora molti i telespettatori che parlano dei partecipanti dell’edizione passata, anche perché si vocifera che qualcuno di loro potrebbe approdare a Uomini e Donne o al Grande Fratello, anche se certezze in merito ancora non ce ne sono.

A tenere alto ancora l’interesse in questo settore ci ha pensato una delle tentatrici più chiacchierate di Temptation Island, la cui versione ha lasciato tutti quanti senza parole. Ecco che cos’è successo realmente.

Temptation Island: la versione autunnale

Apriamo una breve parentesi per aggiornarvi sulle ultime indiscrezioni emerse in merito all’edizione autunnale di Temptation Island. Come possiamo leggere su Libero.it, pare che il reality inizierà il 10 settembre, sempre nella stessa location in Sardegna e sempre con Filippo Bisciglia alle redini del programma, e dovrebbero essere circa 6 puntate in totale. Ovviamente, non c’è ancora nulla di certo in merito.

In merito alla scelta delle coppie, Raffaella Mennoia ha rivelato a La Repubblica: “Entrano nella stanza dove faccio il casting e parlo singolarmente con lui e con lei. Se mi appassiono a quello che mi raccontano nel primo quarto d’ora è andata. Cerco di capire il motivo per cui vogliono partecipare…”. Che dire? Work in progress!

Lo sfogo della tentatrice Maika

Maria De Filippi e la Fascino sono attualmente impegnati nella realizzazione della versione autunnale di Temptation Island che si prospetterà essere emozionante come quella estiva. In merito proprio all’ultima edizione andata in onda qualche settimana fa, i fan sono ancora molto interessati ai vari volti che hanno preso parte al reality. Forse un po’ troppo, visto che sono riusciti a far sbottare la tentatrice Maika, che avrebbe da poco concluso la frequentazione con Lino.

Alla tentatrice più chiacchierata di sempre, sui social sono stati attribuiti diversi flirt con altri ex partecipanti al programma; per questo motivo la donna ha deciso di intervenire con un post molto eloquente, come possiamo leggere su Novella 2000: “Lo dichiaro ora, una volta per tutte. Non c’è nessun flirt e alcuna relazione con nessuno dei ragazzi. Dopo il programma si sono semplicemente creati dei bellissimi rapporti di amicizia e abbiamo serenamente passato qualche giorno in Sardegna TUTTI insieme…”, smentendo quindi qualsiasi relazione in corso. Cosa succederà in futuro è ancora presto per dirlo.