Temptation Island, finalmente in anteprima gli scatti mozzafiato del nuovo resort | Location da sogno per coppie e tentatori

Ecco in anteprima gli scatti del bellissimo nuovo resort che ospiterà la prossima edizione di Temptation Island.

Temptation Island è uno dei reality più amati e seguiti di Mediaset fin dai suoi esordi, in quanto il pubblico ama osservare le dinamiche che si vengono a creare tra coppie e tentatori. Inoltre è anche il conduttore Filippo Bisciglia è assai gettonato, complice la sua abilità nell’affrontare le tematiche più spinose tra i fidanzati e le loro controparti.

Per chi non seguisse il programma, le regole sono semplici: delle coppie in crisi decidono di mettersi alla prova, restando separati su due differenti aree del medesimo resort: maschi da una parte e femmine dall’altra, e devono superare le varie settimane previste dal calendario delle riprese insieme ad aitanti tentatori del sesso opposto.

Alla fine, tra un falò e l’altro, le varie coppie decideranno se uscire insieme o da single, segno che i tentatori sono riusciti nel loro scopo. A fare da cornice a Temptation Island, uno dei gioiellini della fiorente Fascino di Maria De Filippi, fino al 2024 è sempre stato l’incantevole resort Is Morus Relais in Sardegna, il quale però è stato venduto, motivo per cui il reality dei sentimenti si è trovato improvvisamente sfrattato.

Dopo tante indiscrezioni, ecco le foto in anteprima del nuovo meraviglioso resort che ospiterà Temptation Island nell’imminente prossima edizione. Una nuova location da sogno, che accompagnerà coppie e tentatori in questa nuova avventura.

La nuova edizione di Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island è già in lavorazione, con i casting attualmente attivi, nei quali Maria De Filippi and company stanno selezionando le nuove possibili coppie. Per ora, quindi, una sola certezza: il nome del conduttore, in quanto lo straordinario Filippo Bisciglia sarà nuovamente il supervisore dei falò. D’altronde, sarebbe veramente difficile per i fan immaginarsi questo programma senza di lui, e senza quella voce rassicurante che ci accompagna da anni in ogni puntata.

Tra l’altro, sappiamo quanto Filippo sia scaramantico: come aveva raccontato lui stesso, fin dalla prima edizione esegue il rituale dell’accendino giallo, che gli viene regalato ogni anno da sua mamma. A ogni modo, curiosità a parte, Filippo e tutti gli altri potrebbero approdare con la prima puntata del reality il 3 luglio, ma ovviamente non c’è ancora nulla di certo, e dobbiamo attendere conferme in merito. In attesa di scoprirlo, ecco cosa sappiamo del nuovo elegante villaggio turistico in Calabria, situato precisamente a Guardavalle Marina. Si tratta del Calalandrusa Resort, che ospiterà il reality dei sentimenti tra una manciata di settimane…

La nuova location da sogno di Temptation Island

Ecco in anteprima la nuova location da sogno che ospiterà la nuova edizione di Temptation Island, come possiamo vedere da questi scatti mozzafiato. Come potete vedere sul sito ufficiale del Beach&Nature Resort Calalandrusa, ogni dettaglio si sposa perfettamente con gli incantevoli scorci costieri che lo circondano: si passa dal ristorante con vista panoramica sul Golfo di Squillace, che offre ogni genere di leccornia e piatti tipici del posto, per poi passare alle camere confortevoli e a quella piscina, circondata da palme e lettini che invogliano a tuffarsi direttamente dallo schermo del pc.

Sarà molto interessante vedere come vivranno questa nuova esperienza le varie coppie, e soprattutto scoprire come saranno i falò nella nuova spiaggia bianca della Calabria. Ma noi scommettiamo che, al termine del programma, molti fan prenoteranno qualche giorno di relax al Calalandrusa durante le prossime vacanze estive, com’era accaduto anche all’Is Morus Relais… non credete?