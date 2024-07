Temptation Island: ecco che lavoro fa Siria Pingo, la fidanzata più chiacchierata del programma | Nessuno lo direbbe

In quanti di voi sanno che lavoro fa Siria Pingo, la fidanzata più chiacchierata di Temptation Island? Nessuno lo direbbe mai, eppure è proprio così.

Temptation Island come sempre non delude le aspettative dei fan, in quanto si classifica come uno degli show estivi più attesi dell’anno. Tutto di questo programma funziona, in primis il conduttore, Filippo Bisciglia, il quale modera lo show in maniera impeccabile.

Inoltre la storia delle coppie e la suspense del pubblico per sapere fino alla fine chi uscirà mano nella mano, chi da single e soprattutto chi uscirà con i vari tentatori, anche perché dopo Perla, Mirko e Greta nulla appare scontato.

Quest’anno i concorrenti stanno conquistando ancora di più l’attenzione del pubblico, in quanto ci sono le coppie più criticate e quelle più omaggiate, insomma solito “humor alla Temptation“. I fan inoltre sono euforici dopo aver appreso che ci sarà anche una versione autunnale del programma.

Ad ogni modo, conosciamo meglio una delle attuali fidanzate più chiacchierate di Temptation Island di quest’anno. Stiamo parlando di Siria Pingo: in quanti sanno che lavoro fa? Nessuno lo direbbe mai.

Temptation Island: gli aggiornamenti del programma

Temptatio Island quest’anno sta tenendo ancora di più i fan con il fiato sospeso, in quanto c’è molta carne al fuoco e sono molti coloro che non vedono l’ora di sapere come andrà a finire tra le varie coppie entrate nel programma condotto da Filippo Bisciglia.

I fan hanno già salutato la prima coppia formata da Christian e Ludovica, i quali dopo un confronto acceso sono usciti da separati: dagli aggiornamenti attuali sono ancora singles e nessuno dei due ha la minima intenzione di rivedere l’altro. Il 18 luglio ci sarà la quarta puntata del programma, e i protagonisti saranno Alessia e Lino e Jenny e Tony. Inoltre, pare che l’ultima puntata non andrà più in onda il 1 agosto ma il 25 luglio, in quanto Mediaset vorrebbe dare uno stacco più netto tra la versione estiva e la prossima autunnale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Siria Pingo (@siriapingo)

Il lavoro di Siria Pingo

Un’altra delle coppie maggiormente chiacchierate dell’edizione di quest’anno è sicuramente quella formata da Siria Pingo e Matteo Vitali, la cui vicenda personale ha diviso l’opinione pubblica. C’è chi appoggia lui e chi difende lei anche per la netta differenza di età, soprattutto perché quando si sono messi insieme lei era minorenne.

A ogni modo, per sapere come andranno le cose tra loro bisognerà attendere l’ultima puntata dello show, anche se, dalle indiscrezioni che circolano in rete, preparatevi ad una puntata esplosiva. In molti si sono chiesti che lavoro faccia la giovane: numerosi utenti sono convinti che Sira abbia abbracciato la carriera di influencer. In realtà, secondo Novella 2000 Siria attualmente dovrebbe essere un’impiegata amministrativa, ma non c’è nulla di certo.