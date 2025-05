Temptation Island, dall’Is Morus Relais alla violenza domestica: “Pubblico le foto delle manate?” | L’accusa devastante

Altro che lieto fine! Una delle coppie dell’Is Morus Relais è finita al centro dell’attenzione a seguito di alcuni retroscena spaventosi…

Temptation Island è una delle trasmissioni più seguite e apprezzate dagli italiani. Quest’anno le coppie hanno dato il meglio e il peggio di sé, raggiungendo un successo mai vista prima. Una delle coppie che ha passato l’estate dentro all’Is Morus Relais, tuttavia, è finita al centro dell’attenzione mediatica proprio in queste ore.

La motivazione? Le dichiarazioni di lei sulle violenze domestiche subite nel corso del tempo. Ma ecco cosa è accaduto.

A Temptation Island può accadere di tutto, e le varie coppie che sono passate dal programma hanno messo a dura prova i loro sentimenti. Durante la scorsa estate, visti i numerosi ascolti, Mediaset ha deciso di fare non una, ma ben due edizioni. Tra i nomi che sono rimasti più impressi al grande pubblico non possiamo non citare Alessia e Lino, Martina e Raoul, Diadra e Valerio e Jenny e Tony.

Proprio quest’ultima coppia, dopo l’assurdo percorso dentro la trasmissione, è tornata nuovamente a far chiacchierare di sé.

Tutta la verità sul dj Tony

Durante le settimane dentro al resort più seguito d’Italia, Tony aveva dato modo alla povera Jenny di avere delle preoccupazioni fondate. Il dj, infatti, aveva spesso fatto il provolone con le tentatrici, utilizzando le carte della simpatia e la passione per il lusso sfrenato. Quando poi la ragazza assisteva a queste scene dall’altra parte del resort, finiva ogni volta con il cuore spezzato. Dopo aver deciso al falò di confronto di uscire assieme, la coppia ha poi annunciato la rottura definitiva qualche mese fa. Sui social Jenny sembra essere rinata e non rimpiange minimamente la sua relazione con Tony, tanto che ha iniziato anche lei una carriera come dj.

Eppure, durante una recente diretta sui social, la ragazza ha deciso di sputare tutta la sua verità sull’ormai ex fidanzato.

Le violenze subite nel corso del tempo

Presa dalla rabbia, Jenny ha voluto raccontare su TikTok ai propri followers tutte le presunte violenze subite da Tony: “Cosa devo fare? Devo mettere le foto delle manate?”. L’ex volto di Temptation Island ha poi spiegato di come il dj la facesse sentire durante la loro relazione: “Avevo paura a prendere la macchina, avevo paura ad avere degli amici, avevo paura a fare tutto, a prendere l’aereo, avevo paura di vivere!” La denuncia mediatica della ragazza è poi divenuta virale sui social, e il mondo del web è rimasto sorpreso da questo retroscena.

Dietro quindi alle vacanza, agli yacht e alle feste, sembrerebbe che la coppia nascondesse degli scheletri dentro all’armadio. Come risponderà adesso Tony alle accuse di Jenny? Staremo a vedere.