Temptation Island, bordate incendiarie contro la protagonista dello show: “Le auguro di mettere le corna con…” | Lo ha detto proprio lui

Cerchiamo di capire esattamente cosa sia successo a una delle protagoniste di Temptation Island, e soprattutto chi ha parlato di corna durante una recente intervista.

Le coppie che passano da Temptation Island hanno sempre generato molta curiosità nei telespettatori, i quali non solo seguono il loro percorso insieme a Filippo Bisciglia con i vari falò di confronto, ma anche dopo, per capire se le loro decisioni resteranno le medesime dell’ultima puntata.

Come saprete bene, gli ideatori del programma informano il pubblico su cos’è accaduto dopo un mese dalla fine del reality, per sapere com’è finita tra la coppia.

Naturalmente, l’interesse verso i protagonisti non si ferma a quelle notizie di aggiornamento, in quanto i followers continuano poi a seguirli anche dopo. Per farvi un esempio, a prescindere da tutto il percorso che hanno condiviso insieme, ma Mirko e Perla ne sono un esempio.

E, negli ultimi giorni, un’ex fidanzata del programma è stata bersagliata pesantemente a causa di una sua scelta ben precisa. Cerchiamo di capire esattamente cosa stia succedendo.

Una nota ex coppia di Temptation Island

Aprendo una parentesi su di una delle coppie più chiacchierate della scorsa edizione di Temptation Island, volevamo soffermarci un secondo sulla recente intervista rilasciata ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo, da parte di Jenny e Tony. I due, contro ogni pronostico, i due starebbero realmente cercando di fare funzionare le cose, in quanto il confronto al falò è servito moltissimo.

In merito alla loro relazione però, Jenny ci va ancora con i piedi di piombo: “Siamo ancora in prova. Devo poter stare tranquilla ed essere una madre serena, che può contare sul proprio marito“, frenando così i facili entusiasmi in merito a un imminente matrimonio. Dal canto suo, Tony ha poi concluso: “Ha puntato i riflettori su di me, ora devo stare con due piedi in mezza scarpa. Non ho più margini di sbaglio“.

Le parole di Francesco Chiofalo

Tornando a noi, dal 23 settembre, Uomini e Donne inizierà ufficialmente, e tra le new entry sul trono troveremo anche Martina De Ioannon, ex volto di Temptation Island, la quale dopo la fine della storia d’amore con Raul Dumitras e con il tentatore, Carlo Marini, decide di cercare il nuovo amore nel dating di Maria De Filippi.

Ed è proprio in merito a questa sua scelta che Francesco Chiofalo, intervistato da Casa Lollo, decide di rilasciare la sua opinione: “Sono sicuro che se io mi fossi comportato come Martina non mi avrebbero dato il trono... Le auguro di trovare l’anima gemella, poi di rifare Temptation Island e poi mettere le corna con un nuovo tentatore…“. E ha concluso: “Non penso che Raul scenda per lei. Ma neanche Carlo. Non so quanto convenga scendere. Io non scenderei”. Chissà come finirà questa storia…