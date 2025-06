Temptation Island, a pochi giorni dalla prima puntata esplode già la prima bombetta: “Si riempiono di corna” | Chi ben comincia…

Tra non molto inizierà la nuova edizione di Temptation Island. Eppure, una delle coppie ha già attirato l’attenzione… Ecco perché.

Temptation Island è sicuramente il programma preferito da tutti gli amanti del pop-trash in salsa televisiva. La nuova edizione, che andrà in onda il 3 luglio, ha già iniziato a seminare hype in rete. Il motivo? Si sta già parlando di presunte corna all’interno di una delle coppie.

Inutile dire che l’indiscrezione è divenuta immediatamente virale sui social, e in queste ore non si sta parlando praticamente d’altro. Ma ecco di cosa si tratta.

Ormai, si sa, Temptation Island è uno dei programmi più seguiti e commentati della televisione italiana. Le varie coppie che vi partecipano mettono alla dura prova i propri sentimenti, cadendo spesso nei trabocchetti dei tentatori. L’anno scorso, visti i numerosi ascolti, Mediaset ha deciso di regalarci non una, ma ben due edizioni. Sarà lo stesso anche quest’anno? Staremo a vedere.

Fatto sta che la trasmissione sta già facendo chiacchierare moltissimo… le nuove coppie di fidanzati potrebbero nascondere qualcosa. Una, in particolare!

La coppia che ha già infiammato il web prima dell’inizio

Proprio come gli anni precedenti, anche questa volta gli autori hanno deciso di selezionare delle coppie ‘al limite’ della reciproca sopportazione. Ognuna di esse, infatti, sta già vivendo da diverso tempo una crisi, dovuta dalla troppa gelosia, da alcuni tradimenti o dalla paura di non essere più innamorati. Tra le svariate coppie che parteciperanno a questa edizione di Temptation Island, troviamo anche Lucia e Rosario. I due hanno già il mirino puntato a causa di una possibile segnalazione, che li vedrebbe fingere una crisi semplicemente per partecipare al programma e guadagnare visibilità.

Tuttavia, la regina del gossip Deianira Marzano, proprio in queste ore, ha ricevuto una segnalazione che confermerebbe le loro presunte problematiche…

I tradimenti di cui stanno tutti quanti parlando

La Marzano ha dunque pubblicato sulle proprie storie Instagram un messaggio di uno dei suoi followers con scritto: “Lei tradisce il ragazzo da tempo e so anche con chi perché sono nel mio paese… nel programma vorrà fare la parte della tradita da lui, che non ha fiducia ecc, quando a casa si riempiono di corna a vicenda“. Nonostante si tratti di un’indiscrezione non ancora confermata, il popolo del web è impazzito per questa supposizione, e si sta già preparando a vederne delle belle.

Non ci resta quindi che scoprire come andranno le cose tra Lucia e Rosario anche se, come direbbe il detto, chi ben comincia è già a metà dell’opera!