Temptation Island, a pochi giorni dalla messa in onda vietato l’accesso alla spiaggia | Nuova doccia fredda dopo il trasloco

Ecco perché a pochi giorni dalla messa in onda della nuova stagione di Temptation Island è stato vietato l’accesso alla spiaggia.

Un’altra edizione di Temptation Island sta per arrivare, e i fan dello show, capitanato come sempre dall’amato Filippo Bisciglia, non vedono l’ora di rivedere tutti in azione.

Il reality dei sentimenti miete ogni anno consensi, e raggiunge degli elevati picchi di share che fanno esultare l’Ad di Mediaset, e inoltre tiene incollati al televisore milioni di telespettatori, che si emozionano tra i vari falò.

Quest’anno, la grande novità mette ancora più curiosità ai fan, visto che dopo tanti anni lo show non sarà più trasmesso dall’ormai storico Is Morus Relais in Sardegna, ma sarà spostato nell’altrettanto paradisiaca Calalandrusa Resort a Guardavalle, in Calabria. La location è suggestiva tanto quanto quella sarda, per questo le aspettative nei confronti della nuova edizione sono alte.

Eppure, in questi giorni a far discutere è stata una nuova ordinanza che ha vietato l’accesso alla spiaggia. Cosa starà succedendo sul set di Temptation Island?

Le indiscrezioni sull’imminente nuova stagione di Temptation Island

Temptation Island dovrebbe iniziare, salvo imprevisti, il 3 luglio, sempre su Canale 5 e sempre con Filippo Bisciglia saldamente ancorato al timone. Come riportano da iodonna.it, le puntate dovrebbero essere sempre sei e le coppie sette, anche se per il momento non ci sono conferme in merito, visto che le riprese sono iniziate solo da pochi giorni.

A ogni modo, c’è chi ipotizza che, tra le coppie, potremmo vedere Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. I due, fidanzati da un anno, sognerebbero di avere un figlio, motivo per cui – qualora partecipassero a Temptation Island – potrebbero sfruttare lo show testare la genuinità del loro amore. Un’altra coppia, invece, potrebbe essere composta da Giuseppe e Rosanna, relazione nata grazie al trono di Queen Mary. Infine, come tentatrici potrebbe esserci un’ex corteggiatrice, e cioè Amal Kamal. Che dire, non ci resta che attendere aggiornamenti in merito.

Il divieto di balneazione

Di carne al fuoco ce n’è parecchia, per questa nuova e tanto attesa edizione di Temptation Island. Eppure, per molti “la festa” potrebbe guastarsi, visto che l’ordinamento parla chiaro: c’è il divieto di balneazione in spiaggia.

Come riportano da costajonicaweb.it, il Comune di Guardavalle ha emesso un’ordinanza che vieta l’accesso e il transito, sia veicolare che pedonale, a tutti i non addetti, in modo da garantire il regolare svolgimento di tutte le attività necessarie affinché le puntate del reality possano procedere senza interruzioni. Per questo motivo, gli esterni non potranno raggiungere la località “Munita”, cioè la strada che porta al villaggio Calalandrusa, e il divieto sarà monitorato dalle Forze dell’Ordine, i quali provvederanno a punire i trasgressori come impone la legge in questi casi. Chi stava pensando di andare a dare una sbirciatina alle riprese, perciò, si dovrà rassegnare a vedere le varie puntate in televisione, come tutti quanti.