“Svegliatevi, avete rotto”: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è un fiume in piena | Finalmente vuota il sacco dopo tanto silenzio

Dopo un lungo silenzio, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne svuota il sacco. La ragazza è un fiume in piena e si sfoga con i fan.

In queste ore un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha attirato l’attenzione degli italiani per un suo sfogo fatto sui social. La ragazza è scoppiata e le sue parole sono state come un fiume in piena. Inutile dire che la reazione ha lasciato i follower senza parole e in queste ore non si sta parlando d’altro.

Ecco dunque di quale personaggio della trasmissione si tratta e la sua opinione riguardo un tema abbastanza delicato.

Uomini e Donne è indubbiamente una delle trasmissioni più seguite e amate del palinsesto televisivo italiano. Da anni ci tiene compagnia e dal programma sono poi usciti volti che sono entrati nel cuore delle persone. Una di queste è sicuramente Paola Frizziero, un’ex tronista tanto amata dal pubblico di italiani e che in questi giorni è stata intervistata dopo anni di silenzio. La donna si è mostrata con un aspetto completamente differente da quello a cui eravamo abituati e ha parlato della sua fede e del suo amore per la Madonna.

Inutile dire che questa nuova versione della Frizziero ha lasciato tutti quanti un po’ increduli e per giorni non s’è parlato d’altro.

Il commento di un’ex corteggiatrice

Anche diversi volti della nota trasmissione hanno commentato le parole di Paola Frizziero e una di queste è stata proprio Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Davide Donadei. La ragazza ha parlato sul proprio profilo Instagram di una questione abbastanza delicata: l’importanza di abbandonare alcune figure che sui social mostrano soltanto finzione e avvicinarsi piuttosto alla semplicità (come Paola ha felicemente dimostrato durante la sua intervista).

Ecco dunque le parole dell’ex volto di Uomini e Donne riportate poi da Isa e Chia in queste ore.

Lo sfogo di Chiara Rabbi su Instagram

La ragazza ha pubblicato una storia con su scritto: “Unpopolar opinion. Mi fanno più pena le persone scioccate e che si dicono ‘stanche’ di questi personaggi trash che puntualmente sui social truffano. E che trasmettono messaggi negativi, che i personaggi stessi.. E siete voi che spingete ste quattro def****ti che hanno la terza media e la quarta di reggiseno completamente fake.” Chiara sembra essere esplosa dopo aver visto tutto il trash che durante questi mesi è circolato online. “Iniziate a dar spazio e peso alle belle persone, quelle pulite, che sanno dire di no ai compromessi sporchi.. Svegliatevi oppure non lamentatevi perché avete rotto le p**le.”

Un duro sfogo che tuttavia ha visto molte persone d’accordo con lei e ha aperto sicuramente una tematica assai importante.