‘Stefano torna subito, abbiamo bisogno di te’ | La RAI convoca d’urgenza De Martino: in arrivo un nuovo show

La Rai ha bisogno di Stefano De Martino e lo convoca a più riprese, in arrivo per lui un nuovo show e i fan non stanno più “nella pelle” in quanto non vedono l’ora di vederlo all’opera.

Stefano De Martino ha fatto il colpaccio del secolo in quanto aveva già ampiamente dimostrato il suo valore da diversi anni in Rai, ma da quando Amadeus è andato via, ha ottenuto una grande opportunità che se sarà all’altezza come pensiamo tutti che sia, otterrà grandi soddisfazioni.

Dicono che quel famoso treno passa una sola volta nella vita e alla stazione in questo momento c’è l’ex di Belen, il quale se riuscirà a salire al volo dimostrerà ancora una volta il suo valore con un bel tris di programmi.

La Rai infatti ha deciso di assegnargli un nuovo show da condurre, in quanto l’emittente statale ha deciso di puntare molto sull’ex ballerino di Amici. La pressione che ruota attorno al nuovo palinsesto è alta anche perché non sarà facile rimpiazzare un fuoriclasse come Amadeus.

Ed è proprio questo che deve cercare di fare Stefano, rimpiazzare il bravo Ama, le cui performance sono inimitabili. Per questo De Martino non dovrà cercare di copiarne lo stile quanto entrare nel cuore dei fan con una tecnica tutta sua.

Stefano De Martino e la clausola del contratto Rai

Da come possiamo leggere su gossipetv.com, pare che Stefano De Martino è come se stesse sostenendo un esame in Rai, in quanto dallo share che otterrà dopo le vacanze estive dipenderà tutta la sua permanenza in Rai. Come vi riveleremo a breve, Stefano ha fatto il tris di programmi, ma attenzione, colpo di scena! Nel contratto, come rivelano dal sito, pare esserci una clausola “bomba”.

Qualora la sua performance convincesse il pubblico, dopo i due Festival di Sanremo che condurrà Carlo Conte, sarà Stefano a fare un bel poker, conducendo anche la famosa kermesse canora. Diciamo che De Martino avrebbe l’onore di prendere il posto di due eccellenze della conduzione come Amadeus e Carlo. Che dire, non sappiamo se questa rivelazione corrisponda o meno alla realtà ma sicuramente se fosse confermata sarebbe uno scoop esilarante.

Nuovo show per il conduttore

Stefano De Martino come dicevamo, non è un novellino della conduzione e soprattutto in Rai, in quanto il suo operato lo conosciamo ormai bene con i diversi programmi ai quali ha preso parte. Se l’è cavata più che divinamente, per questo il pubblico da casa ha grandi aspettative su di lui, il quale dopo le vacanze estive condurrà ben tre programmi, come rivelano sempre da gossipetv.com.

Oltre a Stasera Tutto è Possibile e Affari Tuoi, l’ex di Belen condurrà anche la serata della Lotteria Italia 2025. Qualora i picchi di ascolto fossero soddisfacenti per Viale Mazzini, saranno in molti che lo definiranno il degno erede di Ama, non pensate?