Stefano De Martino tra due fuochi: l’incontro tra la nuova fiamma e Belen Rodriguez scatena scintille al ristorante: “Sguardi gelidi”

Caos nella vita di Stefano De Martino: pare che tra la sua nuova fiamma e Belen Rodriguez non scorra buon sangue. Ma sarà veramente così?

I fan amano Belen Rodriguez e Stefano De Martino e questo lo abbiamo capito da anni, fin da quando i due stavano insieme, anche perché il gossip si infiamma ogni volta che si parla di loro, che siano insieme o separati.

Per il momento pare che tra i due sia tutto finito a livello sentimentale, ma sembrerebbe che sia Belen che Stefano abbiano trovato il modo di vivere in maniera civile per Santiago, il loro primogenito, così come Belù avrebbe fatto anche con Antonino Spinalbese, per il bene di Luna Marì, sua secondogenita.

In questi giorni il nome dei due conduttori è sotto i riflettori, in quanto pare che entrambi potrebbero aver voltato pagina, anche se qualcuno che spera di rivederli insieme, com’è successo in passato, c’è ancora.

Eppure, pare che De Martino sia attualmente due fuochi, date le presunte scintille tra la sua ex e la sua nuova fiamma. Ma cosa sarà successo veramente?

Stefano e Belen: la loro vita sentimentale

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati marito e moglie, e dal loro amore è nato il loro dolcissimo Santiago, che sta crescendo a vista d’occhio e ammalia tutti con i suoi occhioni e con i suoi atteggiamenti da fratello maggiore verso la piccola Luna Marì. Già da diverso tempo, però, i due non stanno più insieme e sembrerebbe che entrambi abbiano voltato pagina.

Come possiamo leggere su dilei.it, Stefano potrebbe aver ritrovato l’amore con Caroline Tronelli, con la quale sarebbe stato pizzicato in questi giorni a bordo del suo yacht, il Santiago. In merito a Belen, invece, come leggiamo su libero.it, Deianira Marzano avrebbe lanciato una nuova indiscrezione che vedrebbe la conduttrice al mare insieme ad Andrea Foriglio, mentre giocavano sorridenti, tirandosi la palla. Almeno per il momento ricordiamo che nessuno dei protagonisti ha smentito o confermato nulla, quindi come sempre restiamo in attesa di conferme. A prescindere da questo, però, un nuovo rumors andrebbe a confermare ancora di più questa tesi. Ecco che cosa sarebbe successo tra gli ex coniugi.

L’incontro tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Come vi abbiamo anticipato, questa estate la vita privata di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è al centro del gossip e un nuovo rumors aleggia sui i vari canali social.

Come letto da isaechia.it, il settimanale Chi avrebbe riportato l’indiscrezione che Stefano e Caroline Tronelli si starebbero avvicinando sempre di più in queste settimane di vacanze in Sardegna, ed è proprio qui che il conduttore di Affari Tuoi avrebbe incontrato la sua ex, Belen Rodriguez, come riportato dal settimanale Oggi. Qui possiamo leggere che i due ex coniugi e la Tronelli si sarebbero incrociati in un noto ristorante di Porto Cervo e, dopo un momento di imbarazzo, Stefano avrebbe salutato Belen con un abbraccio. Ma, riferisce il sito isaechia: “Di contro Belen, prima di andare via, avrebbe lanciato un bacio a De Martino e si sarebbe scambiata, con la giovane Caroline, dei gelidi sguardi…“. Attendiamo di scoprire quali nuovi retroscena potrebbero arrivare, semmai arriveranno.