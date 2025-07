Stefano De Martino senza ritegno sulla storia con Belen: “Provavo insofferenza” | I tradimenti sono stati solo l’ultima goccia

Altro che storia da film! Stefano De Martino ha ammesso di aver provato insofferenza quando stava con Belen Rodriguez.

Stefano De Martino è senza ombra di dubbio uno dei volti di questo 2025. Con la sua versione di Affari Tuoi, l’ormai ex ballerino ha fatto centro e gli italiani aspettano soltanto di rivederlo in questo ruolo. Durante una sua recente intervista, inoltre, il conduttore ha deciso di parlare non solo del successo ottenuto, ma anche della sua storica relazione con Belen Rodriguez.

Il retroscena inaspettato ha lasciato senza parole i fan dell’ormai ex coppia.

Oltre ad essere un maestro della televisione, Stefano De Martino è indubbiamente un latin lover. Nel corso degli anni, sono stati diversi i cuori che è riuscito a rubare con il suo fascino meridionale. Tra le relazioni più importanti della sua vita, troviamo sicuramente quella con Belen Rodriguez, la bellissima showgirl di origini argentine. Nonostante per i due non ci sia mai stato un lieto fine, in molti continuano a sperare in un loro ritorno.

Eppure, proprio in queste ore, De Martino ha raccontato un dettaglio che, agli inizi della sua relazione, lo mise seriamente in difficoltà.

Il rapporto di De Martino con la mancata privacy

Per celebrare i 30 anni di nascita del settimanale Chi, Stefano De Martino ha deciso di rilasciare una lunga intervista in cui ha ripercorso alcuni dei momenti clou della sua carriera. Tra questi la sua relazione con la Rodriguez, che originò un’ondata di chiacchiere e gossip nei suoi confronti come non mai. Il giovane De Martino, tuttavia, non apprezzava particolarmente tutte queste attenzioni: “I primi tempi in cui mi vedevo sempre fotografato o raccontato, anche con fantasia, provavo talvolta insofferenza, anche perché venivo visto solo in quella chiave”.

Per fortuna, però, l’ex ballerino di Amici ha spiegato di aver imparato a convivere con questo aspetto del successo.

Il suo attuale modo di vedere il successo

Come riportato da IsaeChia.it, De Martino ha spiegato di aver compreso che il gossip e le chiacchiere sono una componente dell’innata curiosità umana e, nonostante possano risultare fastidiosi, alimentano senza dubbio la popolarità del personaggio. “La cronaca rosa e la vita professionale non sono antagonisti: più cresce la popolarità e più cresce la curiosità. È il termometro del mio lavoro e, certo, non mi lamento” ha spiegato sinceramente il conduttore.

Insomma, per fortuna l’insofferenza iniziale è passata e, adesso, Stefano De Martino non ha più ‘timore’ dei risvolti fastidiosi della sua popolarità.