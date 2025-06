Stefano De Martino fuori controllo, la terribile minaccia di fronte a tutti: “Ti taglio i…” | L’incubo di tutti i maschi italiani

Stefano De Martino e l’assurda richiesta in diretta nazionale. La minaccia non è poi passata inosservata agli italiani…

In queste ore, Stefano De Martino e la sua trasmissione Affari Tuoi sono finiti al centro dell’attenzione mediatica. La motivazione? Beh, la surreale minaccia di tagliare una specifica parte del corpo di un concorrente, avvenuta durante la diretta televisiva più seguita sulla Rai.

Inutile dire che le clip sono poi divenute virali sui social e in queste ore non si sta parlando praticamente d’altro.

Come ben sappiamo, l’ex ballerino della scuola di Amici è attualmente impegnato con Affari Tuoi. Da quando c’è lui alla conduzione, il game televisivo ha cominciato a registrare numeri di ascolto e share davvero encomiabili. Durante una delle ultime puntate, però, una sua affermazione ha fatto drizzare le orecchie a tutti i telespettatori in ascolto. Il concorrente ha sicuramente sudato freddo e le parole del conduttore sono divenute virali online.

Ma cosa è accaduto durante la puntata del 17 giugno di Affari Tuoi? E perché De Martino sarebbe arrivato a minacciare un concorrente? Te lo spieghiamo noi!

La puntata con Francesco dalla Toscana

Gli appassionati di Affari Tuoi che non si perdono neanche una puntata, e finiscono poi per affezionarsi ai vari pacchisti che rappresentano le Regioni d’Italia. Durante la puntata del 17 giugno è toccato proprio a Francesco dalla Toscana, ribattezzato da De Martino e dagli autori come “il baffo” (per la sua barba un po’ vintage). L’uomo si è fatto aiutare dal fratello Luca, host di un bed and breakfast. Per i due “toscanacci” la partita è cominciata a gonfie vele, con tre pacchi blu consecutivi. La mazzata è tuttavia arrivata al quarto tiro, quando Francesco ha deciso di aprire il pacco della Sicilia, contente 200mila euro.

Ad un certo punto della puntata però, De Martino ha proposto una scommessa al concorrente che ha immediatamente fatto impazzire il pubblico!

La scommessa persa da Stefano De Martino

Il conduttore ha dunque esordito dicendo: “Se stasera vai via con 100, 200 o 300 mila euro ti tagli i baffi”. Dopo aver accettato a malincuore la scommessa di De Martino, tuttavia, Francesco ha concluso la sua partita portandosi a casa 10mila euro. Una somma comunque interessante per il parrucchiere di Fucecchio, e che oltretutto gli ha permesso di scampare la richiesta del conduttore. Insomma, quella di Francesco è stata una partita a dir poco avvincente e, almeno contro a De Martino, è riuscito a vincere!

Il Dottore avrà dunque fregato il concorrente, ma almeno gli ha permesso di non vivere l’incubo di tutti i maschi italiani!