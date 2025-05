Stefano De Martino dimentica Belen con la bellona di Uomini e Donne: “La cosa è seria” | Le presentazioni in famiglia

Dopo Belen Rodriguez, ecco con chi si vocifera che Stefano De Martino potrebbe aver voltato pagina: si tratterebbe di un volto noto di Uomini e Donne.

Stefano De Martino è uno dei nomi maggiormente sotto i riflettori in questi ultimi anni, in quanto il conduttore fuoriclasse è un accumulatore seriale… di share. Dopo aver preso il testimone da Amadeus ad Affari tuoi, in molti pensano che potrebbe sostituire anche due colleghi eccellenti.

In primis Paolo Bonolis, che avrebbe rivelato di vederlo bene al suo posto un giorno ad Avanti un altro, mentre dall’altra parte si vocifera che De Martino possa essere il futuro conduttore del Festival di Sanremo dopo il grande Carlo Conti.

Per il momento sono tutte supposizioni, in quanto nessuno sa di preciso quali saranno i suoi piani futuri, anche se in una recente intervista ha dichiarato: “Mi piacerebbe fare Sanremo e farlo bene. Quando mi chiedono del Festival, dico che vorrei farlo con qualche capello bianco… ma con ancora tutti i capelli in testa”.

Ovviamente, non soltanto la sua vita lavorativa è sotto i riflettori, ma anche quella privata, sia a livello sentimentale che genitoriale, in quanto i fan amano vederlo insieme al primogenito Santiago. Sembra inoltre che De Martino abbia definitivamente voltato pagina dopo la rottura da Belen Rodriguez… peraltro con un volto noto di Uomini e Donne. Ecco cos’è emerso.

Ecco con chi era in compagnia Stefano De Martino

In queste ore si sta parlando molto di Stefano De Martino, tant’è che se scrivete il suo nome sui motori di ricerca, escono molti rumors su di lui. In merito alla sua sfera sentimentale, i ben informati si sono accorti che, dopo il clamore mediatico scoppiato grazie all’addio a Belen Rodriguez, il conduttore è diventato ancora più riservato, cercando di gestire con intelligenza la propria esposizione mediatica.

Nonostante ciò, di recente, sono due i nomi di ragazze a venire accostati al noto conduttore. La prima, di cui vi parleremo a breve, è un volto noto di Uomini e Donne, mentre la seconda è una presenza molto importante nella vita di Stefano, come possiamo leggere su FanPage. “Gilda fa parte della mia vita, ho un rapporto speciale con lei. Abbiamo una grandissima affinità”, aveva infatti riferito Stefano, in riferimento a Gilda Ambrosio, con la quale Stefano sarebbe stato avvistato qualche giorno fa, insieme ad altri amici, al concerto di Mahmood al Forum di Assago.

Il volto noto di Uomini e Donne

Un altro rumor è sulla bocca di tutti: parliamo di Angela Nasti, con la quale, come possiamo leggere su gossipetv.com, il conduttore di Affari tuoi avrebbe intrecciato una relazione segreta.

Ad ogni modo, secondo quanto riportato da Deianira Marzano: “La cosa è seria me lo ha detto una persona fidatissima“, sostiene la fonte dell’esperta di gossip, affermando addirittura che il conduttore avrebbe conosciuto il padre della ragazza. Precisiamo ovviamente che si tratta – almeno per il momento – di rumors, in quanto nessuno dei diritte interessati ha confermato o smentito nulla.