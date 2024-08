Stefano De Martino, altro che promozione: lo smacco eclatante dei vertici Rai è sotto agli occhi di tutti | Il video non lascia spazio a dubbi

Il video rilasciato sui social non lascia spazio a dubbi, ecco perché la presenza di Stefano De Martino in Rai sta facendo discutere i followers. Realmente sarà una promozione?

Stefano De Martino è uno tra i conduttori attualmente più amati e chiacchierati allo stesso tempo, per quanto riguarda i dipendenti di mamma Rai, la cui ascesa pare ormai essere impareggiabile. Da settembre il presentatore inizierà a vivere nuove avventure, in quanto sarà lui a prendere il posto di Amadeus ad Affari Tuoi.

Ovviamente, senza togliere nulla a De Martino, è scontato che ci saranno molti paragoni da parte del pubblico anche perché Ama è una leggenda vivente, e ha accumulato anni e anni di esperienza per diventare il fuoriclasse che tutti conosciamo.

Ma sicuramente, se c’è qualcuno che potrebbe avere la stoffa per diventarne il degno erede potrebbe essere proprio l’ex marito di Belen Rodriguez. Sono lontani gli anni da quando quel giovane ballerino approdò ad Amici di Maria De Filippi, eppure lui c’è l’ha fatta a dimostrare a tutti il proprio valore.

Nonostante la promozione ad Affari Tuoi, però, molti followers hanno notato un dettaglio piuttosto significativo. Che cosa starà succedendo?

Smacco eclatante contro i vertici della Rai: guai per il conduttore

Affari Tuoi non è ancora iniziato che già si legge della prima polemica che ruota attorno al suo presentatore, cioè Stefano De Martino, il quale prenderà il posto di Amadeus, a breve conduttore sul Canale 9.

Cos’è successo, vi starete chiedendo? In pratica, il capo autore del game show, Riccardo Cassini, tanto voluto da De Martino, secondo quanto riportato da DavideMaggio.it avrebbe postato una frase molto criticata nei confronti di Giorgia Meloni: “La mamma dei fascisti è sempre in Cina…”. Com’era palese intuire, questo commento ha scatenato non solo i followers ma anche i vertici della politica, i quali hanno immediatamente preso posizione. Pur non c’entrando nulla, è stato tirato in ballo anche il conduttore napoletano. Cosa succederà da adesso in poi è ancora presto per dirlo. Però…

Continuano i passi indietro di Stefano De Martino: oltre al pacco di cartone, ad #AffariTuoi riporterà in studio pure il telefono fisso a disco. ☎️ La “rivelazione” nei primo spot in onda su #Rai1. pic.twitter.com/qNCkt11VMu — TV Italiana (@TV_Italiana) July 27, 2024

La promozione di Stefano De Martino e il ritorno alle origini

Chiudendo la parentesi su questioni politiche, che francamente poco c’entrano con uno degli show più amati della Rai, volevamo parlarvi di quelli che saranno i cambiamenti che Stefano De Martino apporterà alla nuova edizione di Affari Tuoi.

Come gli fanno notare gli utenti sui social in maniera ironica, più che promozione e cambiamento il suo arrivo sembra favorire un ritorno alle origini. Stefano ha infatti deciso di abbracciare il trend degli anni ’90, facendo fare al pubblico un viaggio nel vialetto dei ricordi, in quanto torneranno gli amati pacchi di cartone e il telefono fisso di un tempo. Sarà una stagione ricca di colpi di scena, questo è poco ma sicuro, non credete?