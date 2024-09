Stefania Orlando sbanca tutto, ha conquistato il sex symbol di Terra Amara | La paparazzata epica della coppia scatena i fan

Dopo essere stati paparazzati insieme, sono molti i fan che si stanno facendo tutti la stessa domanda. Realmente Stefania Orlando ha conquistato il cuore del sex symbol turno, attore di Terra Amara?

Stefania Orlando è la nota conduttrice, showgirl e cantautrice italiana, nata nel 1966 che soprattutto negli anni ’90 ha raggiunto il suo apice della carriera, in veste di valletta nei programmi della Rai. L’abbiamo vista in diversi show, come per esempio I fatti vostri, Il lotto alle otto, La vita in diretta e così via.

Oltre alla carriera lavorativa, nella quale Stefania ha comunque sempre brillato anche se ci sono stati periodi sicuramente più fortunati di altri, il grande pubblico è sempre stato interessato anche alla sua vita privata, le cui vicende amorose hanno fatto discutere il popolo del web.

Sicuramente il suo matrimonio con Andrea Roncato è il primo che viene ricordato quando si pensa a lei, anche se purtroppo si è concluso con un divorzio, dopo solo due anni da quel fatidico “sì”. In seguito ebbe una relazione con il collega Paolo Macedonio e in seguito si sposò con il musicista Simone Gianlorenzi.

Purtroppo, anche in questo caso, il cuore della Orlando si spezzò dopo il divorzio, arrivato nel 2022. Adesso, dopo diverso tempo, si vocifera che possa aver conquistato il sex symbol di Terra Amara. Ma sarà veramente così?

Stefania Orlando dopo il divorzio

Dopo il divorzio da Simone Gianlorenzi, Stefania Orlando aveva rivelato alla rivista Chi: “Sto provando a vivere questo dolore come un’opportunità. È come se avessi davanti a me un foglio bianco tutto da scrivere. Sono incuriosita, ma allo stesso tempo smarrita. Sono passata dal noi al più semplice io. La solitudine? Non mi spaventa affatto“.

Per questo motivo, dopo un lungo periodo di solitudine i fan si sono elettrizzati dopo aver appreso questi pettegolezzi, i quali vedrebbero la showgirl nuovamente felice al fianco di uno dei belli, più chiacchierati di sempre, soprattutto perché a breve lo vedremo anche a Ballando con le stelle. Avete capito chi è?

Stefania e i rumors sul flirt con Furkan Palali

Qualche giorno fa Chi ha rilasciato un mega scoop, rivelando che Stefania Orlando potrebbe avere un nuovo flirt in corso con l’attore turco, famoso sex symbol di Terra Amara, Furkan Palali. Com’è possibile vedere dalle immagini, i due sono stati pizzicati insieme al Met, il ristorante super gettonato della Capitale. Così, in molti hanno iniziato a chiedersi se queste voci corrispondessero al vero, essendo che nessuno dei due interessati ha accennato a confermare o smentire questa storia.

Questo entusiasmo però è scemato dopo che qualche ora fa, Furkan ha rivelato di essere single e Stefania ai microfoni di Myrta Merlino ha spiegato così le foto pubblicate: “No, guarda, Myrta ti dico, era una cena con il nostro agente, abbiamo un agente in comune. Smentiamo tutto, però sono la sua insegnante di italiano”, come riportano da isaechia.it. Che dire, soltanto il tempo ci dirà se i due sono solo amici o meno.