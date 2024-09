Spesa horror per Ilary Blasi, al rientro dalle vacanze la conduttrice paga un conto salatissimo | Ecco quanto ha speso: la cifra è davvero folle

Spesa da incubo per Ilary Blasi dopo settimane passate in vacanza. La cifra ha sconvolto tutti i suoi followers, e non solo.

Ilary Blasi è una nota conduttrice della nostra Nazione, e quest’estate è stata impegnata con Battiti Live dopo aver raccolto il testimone di Elisabetta Gregoraci. Dopo qualche settimana in vacanza, poi, la conduttrice è rientrata a casa, e ha dovuto pagare un conto salatissimo. La romana ha dunque deciso di condividere quest’esperienza amara con i suoi followers, i quali sono rimasti a bocca aperta.

Ma perché la Blasi ha speso una cifra spropositata? Scopriamolo subito insieme nel seguente articolo.

Quest’estate è stata sicuramente assai movimentata per Ilary Blasi. La donna è stata infatti diverso tempo in Puglia per la conduzione di Battiti Live, poi ha passato diversi giorni in giro per il mondo, al mare e in montagna, con il proprio compagno Bastian Müller. La donna ama infatti condividere ogni suo momento con i propri fan e followers, i quali la seguono attivamente sui social.

E, proprio sul proprio suo Instagram, Ilary ha mostrato la spesa da urlo che ha dovuto sostenere non appena è rientrata dalle ferie estive.

La spesa al supermercato di Ilary Blasi

Tra poco i suoi figli dovranno tornare a scuola: settembre è già cominciato, e si prospetta un lungo inverno. Proprio per questo, Ilary è tornata a Roma, dove si è ritrovata però il frigo completamente vuoto. Così si è recata al supermercato, dove ha comprato tutto il necessario (che ha mostrato poi in un apposito video). Ilary ha acquistato moltissimi prodotti healthy, qualche snack qua e là, della cioccolata, il kefir, una marmellata, pesce fresco, yogurt, pane e molto altro ancora.

Dopo aver esibito quanto acquistato al supermercato, la donna ha poi presentato ai followers anche il suo chilometrico scontrino. Quanto avrà speso?

Il conto salatissimo di Ilary Blasi

I più attenti si sono soffermati sui calamari freschi a 42€ e l’orata a 28€. Nonostante la conduttrice abbia poi provato a oscurare il prezzo, i followers hanno scoperto che l’importo totale era di ben 600€. Una cifra che ha lasciato gran parte degli utenti a bocca aperta, e che ha scatenato svariate polemiche sui social. Qualcuno si è infatti domandato quanto effettivamente gli alimenti acquistati fossero necessari, mentre altri ancora hanno evidenziato il rincaro generale dei prezzi. C’è da sottolineare, però, che la spesa di Ilary dovrà sfamare sia la showgirl che i suoi 3 figli e, probabilmente, talvolta anche Bastian Muller.

In ogni caso, Ilary Blasi non bada certamente a spese, e il suo scontrino shock ce lo ha certamente confermato!