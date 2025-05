Sospensione immediata per Diletta Leotta, la clip scandalosa le costa un mare di guai | Galeotta fu la minigonna

La faida tra Selvaggia Lucarelli e Diletta Leotta finisce con la frecciatina dell’opinionista di Ballando… La bionda conduttrice è in un mare di guai!

Ormai si sa, quando si tratta di dire la sua Selvaggia Lucarelli non si tira mai indietro! La giornalista, nelle scorse settimane, aveva avuto da ridire anche su Diletta Leotta e, a seguito di un’attenta analisi, le sue parole si sono poi rivelate veritiere.

Le assurde clip circolate e che coinvolgevano proprio bellissima giornalista sportiva, sono inoltre costate a quest’ultima un mare di guai. Ma ecco cosa è accaduto in questi giorni.

Selvaggia Lucarelli non ha alcun pelo sulla lingua e può capitare che rilasci spesso alcuni giudizi tranchant sui personaggi dello spettacolo. Lo abbiamo visto sicuramente quando si è trattato di Fedez, ma anche di Barbara D’Urso, Chiara Ferragni e molti altri ancora! Insomma, difficile sfuggire all’occhio attento della giornalista, e questa volta è toccato proprio a Diletta Leotta.

A detta della giornalista, infatti, la bellissima bionda avrebbe potuto evitare di girare una clip che poi è finita sul piccolo schermo.

Lo spot scandaloso di Diletta Leotta

Nelle scorse settimane, è stato mandato in onda uno spot pubblicitario di Diletta Leotta per un noto brand di scarpe antinfortunistiche. Dalle immagini si poteva vedere la giornalista sportiva ballare sopra ad un palco con queste scarpe ultra leggere e una minigonna, mentre un bambino ripreso di spalle stava fermo a guardarla. “La prima volta che sei rimasto senza parole”, recitava quindi in sottofondo la Leotta, giocando sul doppio senso.

Inutile dire che le immagini hanno scosso un po’ l’opinione pubblica e la stessa Selvaggia ha ritenuto che si trattasse di uno spot scandaloso.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Come riportato da Libero.it, Selvaggia aveva dichiarato in merito allo spot: “Le pubblicità di U-Power sono sempre state brutte… Ma stavolta si fa un passo ulteriore: si mette al centro il corpo di una donna con una ripresa dal basso, in minigonna inguinale e lo sguardo di desiderio è quello di un bambino”. Dopo quindi l’attenta analisi della giornalista, risalente a circa un mese fa, il Giurì dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria ha deciso di rimuovere da tutte le reti televisive questo spot pubblicitario di Diletta Leotta. Per sottolineare quindi la sua ‘vittoria’, la Lucarelli ha deciso di scrivere alla sua newsletter: “Ne avevo scritto un mese fa e a quanto pare non avevo torto”.

Insomma, non ci resta che vedere se Diletta deciderà di rispondere alle ‘provocazioni’ dell’attentissima Selvaggia e soprattutto se vorrà giustificare questa sua partecipazione allo spot pubblicitario.