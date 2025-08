Sophie Codegoni, l’intervento estetico non va come previsto: “Brucia tantissimo” | Lo sfogo sui social: ormai l’effetto è irreversibile

Sophie Codegoni e il suo repentino cambiamento estetico. L’intervento è stato alquanto doloroso e i fan ne sono rimasti sconvolti.

In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, è finita sulla bocca di tutti quanti. Il motivo? L’intervento estetico che ha cambiato completamente i connotati del suo volto e che, a detta della ragazza, brucerebbe tantissimo! Inutile dire che la sua confessione è divenuta virale su tutti i social.

Ma ecco nel dettaglio qual è stata la decisione della Codegoni e perché i fan ne sono rimasti abbastanza sconvolti.

Sophie Codegoni è stata una delle protagoniste indiscusse del programma Uomini e Donne e, a seguito del successo ottenuto, ha partecipato anche come concorrente al Grande Fratello. Negli ultimi mesi, la ragazza è finita spesso al centro dell’attenzione a causa del forte astio con l’ormai ex fidanzato, Alessandro Basciano.

Tuttavia, proprio in queste ore, l’influencer è finita nuovamente sulla bocca di tutti, ma questa volta per un motivo differente.

L’intervento di chirurgia che ha fatto discutere

Fin dalla sua apparizione televisiva al GF, alcuni spettatori hanno criticato l’aspetto fisico di Sophie Codegoni, adducendo il pretesto che la ragazza si sarebbe sottoposta a troppi interventi di chirurgia estetica, non necessari per la sua giovane età e per la sua bellezza naturale. Soprattutto il suo filler alle labbra era stato spesso oggetto di critiche e prese in giro sui social. A detta di molti utenti, infatti, le sue labbra a ‘canotto’ avrebbero rovinato i connotati del suo volto.

Probabilmente a causa delle fortissime critiche ricevute nel corso del tempo, Sophie ha quindi deciso di prendere una decisione abbastanza drastica.

La ialuronidasi effettuata dall’influencer

In questi giorni, Sophie ha condiviso alcune storie su Instagram in cui rispondeva onestamente ai propri follower. Ad un certo punto, la ragazza ha deciso di aprire la questione filler, spiegando di esserselo tolto ormai da tempo: “Non avevo mai parlato della ialuronidasi… L’ho fatta una vita fa, mi sembra novembre, e sono veramente felice”. Dopodiché, Sophie ha spiegato il procedimento: “È sicuramente fastidiosa da fare, perché brucia tantissimo e per due o tre giorni avete le labbra gonfissime, ma poi mi tornate perfette”. La ragazza ha poi aggiunto di essersi sottoposta due volte alla ialuronidasi e di esserne pienamente soddisfatta.

Insomma, Sophie ha deciso di dire addio al filler in eccesso e promuovere piuttosto una bellezza tutta al naturale, senza troppi ritocchini.