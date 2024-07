Sophie Codegoni avvistata in dolce compagnia dopo la sofferta (ed ennesima) rottura | L’indiscrezione tutto pepe: “Alessandro sa tutto…”

L’influencer Sophie Codegoni è stata avvistata nuovamente in dolce compagnia, dopo l’ennesima rottura. Ecco con chi.

Sophie Codegoni è sicuramente una delle influencer più chiacchierate della nostra nazione. Dopo la sua rottura con Alessandro Basciano, la giovane ha avuto piccoli flirt che, tuttavia, non sembrano essere durati molto. Dopo mesi di solitudine, la bellissima Sophie è stata nuovamente avvistata in dolce compagnia. L’indiscrezione ha lasciato tutti i followers della ragazza senza parole, e in queste ore non si sta parlando d’altro.

Sophie e Alessandro sono sicuramente una coppia che ha fatto sognare moltissimo durante il reality show Grande Fratello VIP.

I due si sono conosciuti proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, dove si sono accorti di essere presi l’uno dell’altra. Non appena Sophie e Alessandro sono usciti dalla trasmissione sono andati a convivere insieme, condividendo sui social i loro momenti di vita quotidiana. Dopo qualche mese dalla loro relazione, Basciano ha fatto la proposta di matrimonio all’influencer sul Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia. Dal loro amore è nata anche la dolcissima Celine Blue e per molto tempo si è pensato che la coppia fosse super affiatata.

Tuttavia, dopo tutte queste dichiarazioni d’amore, la coppia qualche mese fa ha annunciato la loro rottura.

Con chi si è vista Sophie Codegoni dopo la rottura

Durante una sua intervista per Verissimo, Sophie fece intuire che tra i due fosse conclusa a causa di alcuni tradimenti da parte di Basciano. La notizia sconvolse i fan della coppia: il pubblico non si sarebbe mai potuto immaginare simile epilogo. Tuttavia, dopo qualche mese dalla rottura con Alessandro, Sophie è stata immortalata con il bell’Aron Piper, attore spagnolo e latin lover per eccellenza.

Voci di corridoio avrebbero però confermato che tra i due la frequentazione si sia conclusa dopo qualche notte di passione. Ma sembrerebbe non essere finita qua, e Sophie pare sia stata avvistata in dolce compagnia in questi giorni.

L’indiscrezione di Alessandro Rosica

Ad attirare l’attenzione del mondo del web è stato proprio Alessandro Rosica, il quale ha rilasciato la seguente indiscrezione: “Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si stanno rivedendo. L’ultima volta era finita, soprattutto per liaison di lei con Aron Piper, finita dopo qualche notte di passione. Alessandro sa tutto, precisamente come me.” L’esperto di gossip avrebbe poi aggiunto che adesso i due ci stanno andando con i piedi di piombo e che, nel frattempo, Sophie avrebbe già cambiato casa.

Inutile dire che i fan della coppia sono esplosi di gioia per l’indiscrezione, e sperano soltanto che Sophie e Alessandro confermino la cosa.