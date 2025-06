Sophia Loren, le rivelazioni della storica rivale gettano un’ombra sul suo matrimonio: “Gelosa com’è…” | Lo ha scoperto solo ora

Sophia Loren e il retroscena inaspettato sul matrimonio con Carlo Ponti. Il segreto è emerso solamente oggi, dopo tantissimi anni.

La bellissima e bravissima Sophia Loren è sicuramente una delle attrici più importanti e conosciute della nostra nazione. Oltre ad essere una diva a tutti gli effetti, la donna era anche una sex symbol internazionalmente riconosciuta.

Il suo matrimonio con Carlo Ponti finì su tutte le prime pagine e, ad anni di distanza, si è tornati a parlare della loro relazione. Ma ecco perché.

Come ben sappiamo, la Loren e il produttore cinematografico Carlo Ponti sono stati sposati per diverso tempo. I due si incontrarono per la prima volta quando l’attrice aveva ancora sedici anni e da quel momento fu amore a prima vista. Dal loro matrimonio sono nati poi i due figli Carlo Ponti Jr. ed Edoardo Ponti. Il loro amore è stato quindi uno dei più seguiti dell’epoca e tutti sognavano, un giorno, di trovare vivere una favola come la loro.

Eppure, non era proprio tutto oro quel che luccicava e, ad anni di distanza, è emerso un retroscena che ha gettato un’ombra sul loro matrimonio da copertina.

Le parole di Dalila Di Lazzaro

In queste ore, l’avvenente attrice Dalila Di Lazzaro ha rilasciato una lunga intervista per Monica Setta a Storie di Donne al Bivio. La donna ha dunque raccontato alcuni aneddoti della sua carriera ed ha parlato soprattutto delle diverse fiamme che ha avuto quando era più giovane. Tra queste Gianni Agnelli, che racconta di averlo incontrato per la prima volta a Roma, quando venne ad aprirgli la porta di casa completamente nudo.

Tuttavia, ad attirare l’attenzione di tutti quanti è stato proprio il suo lungo rapporto con Carlo Ponti, avuto quando l’uomo era sposato proprio con la Loren.

Il suo rapporto ‘particolare’ con Carlo Ponti

Come riportato da Dagospia, l’attrice ha spiegato che Ponti non avrebbe mai tradito la Loren, nonostante i due avessero girato il mondo assieme per visitare mostre d’arte e andare a cene di gala. Eppure, a detta della Di Lazzaro c’era qualcosa di più profondo: “Credo che ad amarmi profondamente sia stato Carlo Ponti.. Era mio padre, il mio mentore, l’amico. Mi disse: ‘Un giorno vorrei provare a spiegare a mia moglie Sofia Loren che il nostro è un amore senza sesso, ma Sofia non ci crederebbe mai, gelosa come è’”.

Inutile dire che le rivelazioni della Di Lazzaro hanno lasciato senza parole gli italiani… e chissà cosa deve averne pensato la Loren al riguardo.