‘Sono tornati insieme’: i due ex allievi di Amici non si nascondono più | Ora fanno coppia fissa, lo scatto parla chiaro

I due ex allievi di Amici di Maria De Filippi sono veramente tornati insieme? I fan, dopo aver visto quello scatto sono euforici in quanto non ci speravano più. Ecco di chi stiamo parlando.

Amici di Maria De Filippi è come sempre sulla bocca di tutti in quanto i fan non vedono l’ora che lo show torni nuovamente in onda. Quando il programma è in corso, il pubblico non si perde neanche una puntata, quando finisce, il cuoricino dei fan si sbrindella per la tristezza.

In questi giorni poi a tenere alto il loro interesse, ci pensano quei rumors che li stanno facendo impazzire in quanto non si sa cosa ci sia di vero in tutto questo. Si parla di professori che vanno via, di sostituti molto noti e di quel figlio d’arte che sta riempendo le pagine patinate del gossip.

Maria per il momento non ha lasciato nessuna rivelazione in merito, sappiamo solo che Rudy Zerbi dovrebbe riprendere il suo posto come al solito, dopo aver dichiarato lui stesso che tornerà sia al talent sia a Tu Si Que Vales, ma per tutto il resto navighiamo ancora in una nuvola.

Giusto per alimentare ancora di più l’apprensione dei fan, c’è anche quella rivelazione che se confermata manderebbe in brodo di giuggiole i follower. I due ex allievi non si nascondono e da quello scatto pare proprio che facciano coppia fissa. Sarà proprio così?

Le coppie di Amici

Ad Amici gli allievi non scoprono soltanto le loro doti musicali o danzanti ma anche il loro cuore. Pur essendo la maggior parte di loro giovanissimi, capita molto spesso che tra i compagni di classe possa scoppiare l’amore. Nel corso degli anni di coppie ne abbiamo viste parecchie, tutte con esiti diversi, ma sicuramente finché è durata hanno fatto sognare il loro pubblico.

È il caso di Petit e Marisol, per citare una delle ultime coppie di innamorati che hanno iniziato ad avvertire le farfalle nello stomaco in Casetta. Loro due, contro ogni pronostico, anche fuori da Amici, si mostrano ancora più innamorati e uniti di prima.

Un ritorno di fiamma

Oltre a Petit e Marisol c’era anche un’altra coppia che ha fatto sognare i fan di Amici la scorsa edizione, parliamo di Mida e Gaia De Martino. I due si erano conosciuti e innamorati tra i banchi di scuola ma prima di uscire si erano lasciati, mandando nello sconforto più totale i fan dei due fidanzati i quali hanno sempre sperato di rivederli assieme anche perché da alcune parole rilasciate da Gaia, sembrava possibile.

Adesso forse qualcosa è cambiato, nel senso che come riportano da isaechia.it, un’informatrice di Deianira Marzano, l’esperta di gossip, le ha inviato una foto in cui sostiene che i due giovani erano insieme a Castellammare. A corredo di quella foto ha rivelato: “Deia Mida e Gaia di Amici avvistati insieme a Castellammare. Sono sgranati però si capisce che sono loro”. Lo scatto è molto sgranato quindi il popolo del web si è diviso con chi sostiene di riconoscere Mida e la De Martino e chi invece rifiuta questa ipotesi. Nessuno dei diretti interessati ha rilasciato conferme o smentite quindi noi non rilasceremo giudizi in merito, vi riportiamo semplicemente la notizia. Voi cosa ne pensate?