“Sono tornata a stare di mer*a…”: Chiara Ferragni di nuovo sui social, l’annuncio è inquietante | Dopo il recente polverone, altra batosta per l’influencer

Il ritorno di Chiara Ferragni sui social: spuntano dichiarazioni inquietanti. L’influencer ha rivenuto l’ennesima batosta.

Negli ultimi mesi abbiamo visto il crollo repentino dell’impero Ferragni. Dopo l’opaca operazione di beneficenza e il Pandoro-Gate, l’influencer ha cominciato a perdere centinaia di migliaia di followers. Nonostante la batosta, avvenuta agli inizi di questo 2024, Chiara Ferragni è tornata a far parlare di sé a seguito di alcune storie su Instagram.

Ma che cosa è accaduto? E perché le sue dichiarazioni sono apparse inquietanti al pubblico che la segue sui social? Scopriamolo subito.

Chiara Ferragni è un nome che negli ultimi mesi è apparso più e più volte online, nelle riviste, in televisione e chi più ne ha ne metta. La causa? La brutta figuraccia fatta con il Pandoro Balocchi e la truffa che ha lasciato a bocca aperta il mondo intero. Anche la sua separazione con l’ormai ex marito Federico Lucia, e i presunti flirt che l’hanno vista coinvolta quest’estate hanno alimentato sempre di più l’ondata di attenzione nei suoi confronti.

Dopo mesi e mesi di silenzio, la donna ha deciso di parlare nuovamente con i suoi fan come faceva una volta.

Le dichiarazioni di Chiara Ferragni

Dopo quanto accaduto questo inverno, Chiara è passata dall’essere una figura sempre ‘instagrammata’ ad essere piuttosto assente e lontana dai riflettori. Una strategia che il suo team deve aver messo a punto per evitare che la donna fosse coinvolta in altri scandali. Anche le sue iconiche storie sono state repentinamente tagliate, e i suoi profili social sono diventati sempre più silenziosi.

In queste ore la donna è però tornata a parlare con il suo pubblico, raccontando ai fan la sua esperienza ad Atene, dove si trova per promuovere il suo brand.

Chiara Ferragni torna sui social pic.twitter.com/NOtRDcfcWS — disagiotv (@disagio_tv) October 3, 2024

Le parole divenute virali

Le parole della donna sono state condivise sul proprio profilo Instagram e, poco dopo, sono divenute assolutamente virali. “Mi fa strano parlare nelle stories, non parlo da una vita, però mi mancava e voglio tornare a farlo pian piano…” ha iniziato a dire l’influencer. Dopodiché, ha cominciato a parlare della sua giornata impegnatissima ad Atene ed ha raccontato di essersi sentita poco bene fisicamente: “Sono arrivata ieri, ma sono stata malissimo tutto il giorno, il che è strano, perché non so cosa stia succedendo al mio fisico. Anche scorsa settimana sono stata tipo quattro giorni a letto a casa perché sono stata KO… Dopo il weekend sono tornata a stare di m*rda”.

Questa dichiarazione della Ferragni ha immediatamente fatto preoccupare i fan. Non ci resta che augurarle una buona guarigione e una veloce ripresa.