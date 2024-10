“Sono seduta in un angolo a dire il rosario”: grosso spavento per Emma Marrone, è stata faccia a faccia con il suo incubo peggiore

Emma Marrone non ha nascosto ai suoi fan tutta la sua angoscia e la sua preoccupazione per quel brutto momento vissuto. Ecco qual è il suo incubo peggiore.

Non ha bisogno di presentazioni Emma Marrone, la cui voce ci regala emozioni fin dal suo esordio ad Amici di Maria De Filippi. Il modo che ha di esprimere i suoi sentimenti e il suo vissuto attraverso la musica, infatti, è qualcosa di straordinario.

Emma riesce a trasformare le note musicali in pura poesia, tant’è che i suoi fan le ricordano sempre quanto sia amata, come quel famoso cartello apparso nel suo tour estivo, dove una fan esprimeva la sua ammirazione con queste parole: “Se potessi mi tatuerei la tua voce“.

La Marrone dimostra una grande vitalità, non solo sul palco, ma anche sui social, in quanto riesce a tenere testa anche agli haters che puntualmente si rivolgono a lei con qualche critica, frecciatine che la famosa cantante restituisce al mittente.

A dimostrazione del fatto di quanto sia forte, “real_brown” – come si fa chiamare su Instagram ha affrontato con il rosario in mano uno dei suoi incubi peggiori.

Emma Marrone e il suo style perfetto

In merito a Emma Marrone, prima di proseguire non potevamo non riportarvi l’ultima news del momento su di lei, in quanto anche la cantante ha partecipato a uno degli eventi della moda sicuramente più attesi, cioè la Paris Fashion Week. C’era molta pressione che ruotava attorno a questa nuova edizione, in quanto era la prima volta di Alessandro Michele in veste di direttore creativo.

Dalla standing ovation e dagli applausi finali, com’era presumibile intuire, la sfilata è stato un successo. Ovviamente, anche i partecipanti e i loro dress code sono stati motivo di gossip, e il look di Emma è stato uno tra quelli che ha colpito più di tutti, con il suo cappottino leopardato con polsini neri, un outfit molto chic.

LA PAURA DI EMMA MARRONE VERSO IL VOLO IN AEREO ATTERRA AL TG1.✈️ VOLO IN TUTTI I SENSI HAHAHAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/n9L1S9ntt4 — -3 𝖲𝗈𝗎𝗏𝖾𝗇𝗂𝗋 𝖤𝗑𝗍𝖾𝗇𝖽𝖾𝖽 👽📞 (@real_apm01) September 29, 2024

Emma e la paura di volare

Se Emma Marrone riesce ad affrontare un palco davanti a migliaia di fan, non possiamo dire lo stesso in merito al viaggiare in aereo. Come ha rivelato la stessa cantante in un video social, ha ribadito quanto sia invidiosa di quelle persone che si siedono con naturalezza e tranquillità, commentando così il suo approccio alla partenza: “sono seduta in un angolo a dire il rosario per cercare di combattere gli attacchi di panico…“.

La sua paura e il suo coraggio di ammetterlo apertamente hanno dato la forza a molti suoi followers di uscire allo scoperto, facendo capire alla cantante che non è da sola: sono in molti ad avere la sua stessa sua fobia. D’altronde, come disse anni addietro il grande Fiorello: “Io non ho paura di volare, ho paura di cadere!”.