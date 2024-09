“Sono rimasto lì come un ebete”: il compagno di Antonella Clerici vuota il sacco, il retroscena sulla relazione è a dir poco sorprendente

Il compagno di Antonella Clerici ha rivelato in quale momento è stato sopraffatto dalle emozioni, restando praticamente “di sasso”. Ecco svelato il retroscena inedito sulla loro relazione.

Antonella Clerici non ha di certo bisogno di presentazioni, in quanto il suo pubblico la ama qualunque programma conduca in televisione. Naturalmente, è con i suoi show culinari che ha preso gli spettatori “per la gola”, da La Prova del Cuoco fino ad arrivare ad adesso con il suo È sempre mezzogiorno.

In questi ultimi mesi la bella Antonellina ha fatto molto parlare di sé, non tanto per la sua carriera quanto piuttosto per la sua vita privata, in quanto l’intervento che ha dovuto sostenere di urgenza ha allarmato tutti quanti. Fortunatamente da quanto possiamo capire è andato tutto bene, e anche il suo viaggio alla volta di Assisi ce lo conferma.

La Clerici, infatti, durante i momenti di paura aveva chiesto la grazia al Beato Carlo Acutis di farla guarire e se tutto fosse andato bene sarebbe andata a pregare sulla tomba del giovane. Così è successo, come riporta FQ Magazine.

Di lei, infatti, sappiamo che non è soltanto un’ottima conduttrice, una brava mamma e una donna molto credente, ma che è anche una donna molto innamorata del suo Vittorio Garrone, il quale qualche tempo fa ha rivelato un curioso aneddoto sulla loro storia.

Antonella Clerici carica più che mai

Antonella Clerici è una forza della natura a 360°, in quanto cerca di dare il meglio di sé in tutti gli aspetti della sua vita. In merito alla sua sfera lavorativa, infatti, dopo la convalescenza post operatoria, è già pronta a tornare come sempre in Rai a condurre i suoi programmi di punta. Sappiamo che Antonella nazionale tornerà non solo con una nuova edizione di È sempre mezzogiorno dal 9 settembre in poi, come si legge in rete, ma anche con tutte le varie versioni del suo talent The Voice.

In merito a The Voice Kids 2024, secondo Dagospia alla giuria ci saranno Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. Ovviamente, per sapere quali sorprese ci riserverà la Clerici con i suoi programmi dovremo aspettare necessariamente i prossimi giorni.

Antonella e il racconto di Vittorio Garrone

Per quanto riguarda la sfera sentimentale di Antonella Clerici, sappiamo perfettamente che da quando ha incontrato il “suo” Vittorio Garrone sono diventati “la coppia più bella del mondo”, in quanto, pur essendo molto riservati, fanno trasparire entrambi la dolcezza e l’amore che provano l’uno per l’altro.

Ed è proprio in merito alla loro storia d’amore collaudata ormai da anni che Vittorio, in un’intervista rilasciata a il Corriere della Sera, ha rivelato quali sensazioni ha provato dopo aver visto per la prima volta la bella conduttrice: “sono rimasto lì, nel vuoto lasciato dal suo taxi, come un ebete. Sono tornato in albergo e camminavo sulle nuvole. Accadeva sei anni fa, avevo 50 anni, e ho pensato: con una donna così affascinante e intelligente non posso usare tattiche, devo essere come sono…”. E in effetti ha funzionato, visto che oggi vivono nella loro bellissima casa in mezzo al verde – o “casa nel bosco”, come la chiama Antonella – insieme alla loro bella e unita famiglia allargata.