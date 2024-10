“Sono morti in un giorno”: Gerry Scotti distrutto dalla perdita, la drammatica ammissione spezza il cuore | Ha fatto appena in tempo a dire addio

Gerry Scotti ha fatto commuovere i fan con quel drammatico racconto: li ha persi in un giorno e il suo cuore si è spezzato.

È uno dei conduttori più amati dagli italiani: stiamo parlando di Gerry Scotti. Il suo modo di presentare è inconfondibile, in quanto è il suo marchio di fabbrica mostrare al pubblico educazione, professionalità, simpatia e quella galanteria purtroppo difficile da reperire oggi.

È molto empatico zio Gerry, basta vedere tutte le volte che si commuove quando un concorrente o una storia particolare lo tocca dentro. Sarà anche per questo che il suo grande pubblico non cambia mai canale se sa che c’è lui.

Da quando lo Scotti nazionale è approdato nel mondo dello spettacolo, ai tempi della collaborazione con Claudio Cecchetto negli anni ’80, di programmi di successo ne ha condotti tanti, tra i quali Chi vuol essere milionario, La Corrida, Festivalbar, Striscia la notizia e moltissimi altri ancora.

Se della sua vita lavorativa sappiamo praticamente tutto, non possiamo dire lo stesso di quella privata, in quanto Virginio è molto riservato. Eppure, quando ha rivelato quel doloroso aneddoto ai suoi fan, il cuore di molti si “è rotto”. Ecco chi ha perso in un giorno il noto conduttore.

Il ritorno di Gerry Scotti

Tra i tanti programmi di Gerry, il pubblico adora vederlo alla conduzione di Io Canto Generation, tornato da poco con una nuova edizione, ottenendo ovviamente il boom di ascolti. Zio Gerry, come sempre, è molto amato, non soltanto al lavoro ma anche in famiglia, dove si gode il suo ruolo di papà di Edoardo (nato dalla sua ex moglie, Patrizia Grosso) e di compagno di Gabriella Perino, con la quale sta insieme dal 2011.

Uno dei ruoli che ama maggiormente, però, è quello di nonno di Virginia e Pietro. Proprio grazie al pensiero della nascita della sua nipotina, peraltro, Scotti è riuscito a trovare la forza d’animo per superare quei terribili momenti vissuti quando si è ammalato di Covid. Fortunatamente per il conduttore, egli è riuscito a guarire pienamente, tornando poi al lavoro dal suo amato pubblico, che tanto lo aspettava.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gerry Scotti (@gerryscotti)

Il racconto di zio Gerry

Gerry Scotti ha passato, come tutti, momenti belli e altri brutti, come ha lui stesso raccontato in svariate interviste. Sicuramente, uno dei momenti più difficili che ha vissuto è quando ha perso i suoi genitori, figure molto importanti nella vita del conduttore.

Ecco cosa aveva raccontato a Silvia Toffanin a Verissimo: “Mia mamma e mio papà sono morti entrambi in un giorno, senza un’avvisaglia, senza una malattia, senza dare il tempo di preoccuparsi o di capire cosa fare“. E ancora: “Mia madre aveva 67 anni, era molto giovane. Mio padre se n’è andato quattro anni più tardi. Li ho salutati tutti e due la sera prima e il giorno dopo non c’erano più…“, ricordando a tutti quanto sia saggio vivere il presente, piuttosto che concentrarsi su piani futuri.