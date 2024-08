“Sono attratta da uomini e donne”: la vincitrice di Amici esce allo scoperto | Ha rivelato tutte le sue fantasie

La vincitrice di Amici è uscita allo scoperto e ha finalmente parlato del suo orientamento sessuale. Le piacciono sia uomini che donne.

In queste ore una famosa vincitrice del programma televisivo Amici, ha rivelato al pubblico il suo orientamento sessuale. La ragazza ha ammesso di essere indirizzata sia verso gli uomini che verso le donne ed ha persino parlato di qualche sua fantasia sessuale. Inutile dire che la notizia è divenuta immediatamente virale e in queste ore non si sta parlando d’altro.

Ma di chi si tratta? E quale pensiero osé è stato chiacchieratissimo sui social? Scopriamolo subito insieme.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent più seguiti e amati dal pubblico di italiani. Dalla scuola sono usciti centinaia di artisti che ancora oggi godono di una grandissima fama e successo. Tra questi non possiamo non citare Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Irama, Elena D’Amario, Giordana Angi, Anbeta Toromani, Stefano De Martino e molti altri ancora. In queste ore, una famosa vincitrice è stata intervistata da MySecretCase dove ha parlato della sua intimità e del suo orientamento sessuale.

Le sue parole hanno lasciato i fan senza parole ed hanno sicuramente aiutato chi, come lei, prova gli stessi sentimenti.

Le parole di Gaia: l’ex vincitrice di Amici

Ebbene sì, si tratta proprio della brasiliana Gaia Gozzi, che in passato vinse la trasmissione di Amici nella categoria canto. Adesso sta facendo impazzire gli italiani con la canzone Sess0 e Samba con Tony Effe ed è nella cresta dell’onda. In queste ore la ragazza ha fatto coming out durante la sua intervista per MySecretCase: “Sono attratta da uomini e donne” ha ammesso durante un gioco.

I fan della donna si ricorderanno tuttavia delle sue parole per Gay.it, dove già nel 2020 ammise di avere una famiglia con una mentalità super aperta e di non aver neanche dovuto fare coming out con loro.

Il sogno erotico della cantante

La ragazza ha poi rivelato una chicca inaspettata: “Mi piace anche in tre, ma preferisco due ragazze e un ragazzo. Il mio sogno con artisti stranieri? Doja Cat da sola o Rihanna e Rocky assieme.” Dopodiché, sempre durante la sua intervista, la ragazza ha tuttavia ha messo di non avere alcun rapporto sessuale da circa sette mesi: “In questo periodo sto lavorando molto quindi non ho proprio le energie per fare niente.. Sono in giro a fare Sess0 e Samba ma qua sotto in realtà è tutto morto.”

Inutile dire che le sue parole sono divenute immediatamente virali sui social e in pochi si sarebbero potuti immaginare questi dettagli piccanti sulla mitica Gaia di Amici!