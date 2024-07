Sonia Bruganelli volta pagina dopo la separazione da Bonolis, ora è tutto confermato: “Stiamo vivendo qualcosa di bello”

Sonia Bruganelli ha voltato pagina dopo l’addio a Paolo Bonolis con un altro volto noto della televisione. Ecco con chi sta vivendo questa nuova storia d’amore.

La storia d’amore tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è qualcosa dalla quale tutti dovrebbero prendere esempio, in quanto i due volti noti dello spettacolo – conduttore lui, e imprenditrice e opinionista lei – si sono molto amati in questi 20 anni di matrimonio.

Dal loro idillio romantico sono nati i tre figli, Silvia, Davide e Adele, i quali vanno molto d’accordo con i primi due figli di Paolo, Stefano e Martina, avuti dal suo precedente matrimonio con Diana Zoeller. Paolo e Sonia hanno vissuto alti e bassi in questi anni, come succede a tutte le coppie, ma li hanno affrontati sempre insieme.

Poi, come capita spesso a molte coppie, semplicemente l’amore è giunto al capolinea e i due, pur avendo divorziato, hanno dimostrato al mondo intero che non c’è bisogno di farsi la “guerra” in seguito alla separazione. Bonolis e Bruganelli, infatti, ad oggi continuano a vivere in maniera civile per il bene dei loro figli, apparendo spesso insieme in molti contesti familiari.

Con buona pace dei fan dell’ex coppia, però, quel ricongiungimento che tanto sognavano, almeno per il momento, è escluso, visto la conferma da poco condivisa della nuova storia d’amore di Sonia insieme ad un altro volto noto dello spettacolo.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: sempre insieme anche senza anello

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, nonostante il divorzio, nel corso di questi mesi sono sempre apparsi insieme, in quanto non solo hanno dei figli in comune per i quali hanno cercato di vivere nella maniera più normale possibile, ma i due cooperano anche professionalmente.

È sempre bello vedere come i due facciano funzionare le cose con la loro grande famiglia allargata. I due ex coniugi infatti, si stanno godendo una piacevole vacanza a Formentera tutti insieme, come da normale tradizione familiare. Il cuore di Sonia, però, nel frattempo avrebbe ricominciato a battere per un volto noto dello show-business…

L’ha confermato lui stesso

Nonostante questo clima familiare idilliaco, era palese intuire che prima o dopo o Paolo Bonolis o Sonia Bruganelli avrebbero instaurato delle nuove relazioni. A iniziare è stata Sonia, intorno alla quale ruotavano dei rumors in merito già da diverse settimane.

Adesso sembrerebbe tutto confermato, in quanto a dare la grande notizia ai fan ci ha pensato direttamente Angelo Madonia, ballerino di Ballando con le stelle, il quale starebbe vivendo una magica storia d’amore con la Bruganelli, come da dichiarazione a Novella 2000: “Stiamo vivendo qualcosa di bello”. Cosa replicherà l’ex moglie di Paolo?