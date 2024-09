Sonia Bruganelli si ribella e rimette tutti in riga | Dopo i recenti gossip, l’ex di Bonolis rompe il silenzio: “Io non c’entro niente!”

Sonia Bruganelli non ha resistito: in queste ore ha messo tutti in riga e messo a tacere alcuni recenti gossip.

Sonia Bruganelli è un personaggio abbastanza discusso dello spettacolo italiano e, anche in questi giorni, è al centro dell’attenzione mediatica. Dopo essere stata accusata di un determinato atteggiamento, la donna ha deciso finalmente di mettere a tacere ogni voce sul proprio conto. Non ha usato mezzi termini e le sue parole sono divenute immediatamente virali sui social.

Ma ecco che cosa è accaduto e cosa c’entra questa volta la mitica Sonia Bruganelli.

Tutti quanti conosciamo alla perfezione il caratterino dell’ex moglie di Paolo Bonolis. La donna è stata infatti per diverse edizioni opinionista del Grande Fratello. Quando Sonia deve parlare non usa certamente mezzi termini per dire sempre quello che pensa. Una dote del suo carattere che le ha fatto guadagnare numerosi fan ma che, allo stesso tempo, le è costata spesso moltissime critiche.

Recentemente, la donna ha annunciato la sua partecipazione alla nuova edizione di Ballando con le Stelle e diversi italiani hanno già avuto da ridire.

I recenti gossip su Sonia Bruganelli

“Sole, mare, bibite ghiacciate.. tutto meraviglioso, ma sta per finire! Perché? Perché a settembre ci sarò anche io a Ballando con le Stelle. Intanto mi idrato, ciao Milly!” aveva annunciato la donna sui social. Oltre a lei, le donne che parteciperanno alla trasmissione saranno Federica Pellegrini, Nina Zilli, Federica Nargi e Bianca Guaccero. I fan della trasmissione hanno già impostato il countdown ma, nonostante non sia ancora cominciata, sono già partite le prime indiscrezioni.

A rilasciarle è stata la rivista Dagospia che, in questi giorni, aveva dichiarato: “A Ballando con le Stelle una concorrente si starebbe allargando parecchio, troppe richieste e atteggiamenti snob. Di chi si tratta?”

La smentita da parte della donna

Immediatamente, diversi italiani hanno pensato che la ‘snob’ in questione fosse proprio Sonia Bruganelli. Come riportato da Novella2000, stanca dei continui gossip, la donna ha deciso di smentire ufficialmente le illazioni circolanti in rete: “A questo giro io non c’entro niente!” Insomma, per una volta che Sonia non ha tirato fuori il sui caratterino, le persone hanno comunque creduto che si trattasse di lei. A questo punto è però lecito domandarsi: a chi si riferiva allora Dagospia? Purtroppo, per ora dovremo mettere da parte la nostra curiosità.

Non ci resta quindi che attende l’inizio della trasmissione per vedere come se la caverà Sonia!