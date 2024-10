Sonia Bruganelli massacrata, adesso parla lui: “Per me era un figlio!” | Dopo anni si è tolto tutti i sassolini dalla scarpa

Sonia Bruganelli duramente massacrata sui social. La rivelazione dopo tutti questi anni ha sbalordito gli utenti della rete.

Sonia Bruganelli si sta godendo la vita dopo essersi lasciata dal suo ex marito Paolo Bonolis. Attualmente la stiamo vedendo come concorrente di Ballando con le Stelle, dove si sta sfidando a colpi di samba, rumba e bachata con altri personaggi dello spettacolo. In queste ore però la donna ha ricevuto un’ondata d’odio senza precedenti, a seguito di una rivelazione divenuta virale sui social.

L’utente ha raccontato di come, anni fa, la Bruganelli cambiò completamente la sua vita (e non in positivo).

Che Sonia sia un carattere molto particolare e diretto ormai l’abbiamo capito. Durante i suoi anni come opinionista del Grande Fratello la donna ha sempre tirato fuori le unghie. Proprio per questo, il pubblico di telespettatori si divide in chi la ama e in chi, al contrario, proprio non riesce a sopportarla. Dopo essersi lasciata con l’ex marito Paolo Bonolis, la donna ha passato un’estate al centro dell’attenzione mediatica, anche per la sua relazione con il ballerino Angelo Madonia.

E mentre in queste ore Sonia si è improvvisata ballerina di latino americano, qualcuno ha raccontato un passato aneddoto sulla donna sui social.

Marco Salvati contro Sonia Bruganelli

In passato e ancora oggi, Sonia ha lavorato sempre al fianco del mitico Paolo Bonolis, aiutandolo nella scelta del cast delle sue varie trasmissioni. Per anni è stata dunque accusata di essere solamente ‘la moglie di’ e di non avere in realtà alcun merito professionale. Un argomento che l’ha sempre toccata particolarmente e contro il quale ha cercato di combattere in tutti questi anni.

Dopo essersi separata dal conduttore, l’autore Marco Salvati ha deciso di approfittare della sua rinnovata visibilità a Ballando con le Stelle per raccontare una brutta vicenda avvenuta in passato.

Cara Sonia Bruganelli, parlo adesso e poi mai più. Non è vero che la gente ti critica perché adesso non sei più la moglie di.

Io l’ho fatto quando lo eri, e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio.

Pensa che ora mi fai tenerezza. — Marco Salvati (@marcosalvati) October 12, 2024

La rivelazione sconvolgente

Il noto autore che per anni ha collaborato con Paolo Bonolis ha deciso di raccontare la sua verità, di cui pochissimi erano a conoscenza: “Cara Sonia Bruganelli, parlo adesso e poi mai più. Non è vero che la gente ti critica perché adesso non sei più la moglie di. Io l’ho fatto quando lo eri, e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio. Pensa che ora mi fai tenerezza”.

Stando quindi alle parole di Marco Salvati, in passato Sonia deve aver convinto il marito a cacciare via l’autore da Avanti un altro, anche se la motivazione non è stata ben chiarita. Non resta che seguire l’evoluzione della pruriginosa vicenda…